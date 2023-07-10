Лукашенко: «Отсутствие дисциплины – это провал. Провал – это война. Всё начинается с экономики»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо наших руководителей, «красных» директоров немножко подкручивать, чтобы у них был государственный подход. Что я имею в виду. Мощности у вас, допустим, еще небольшие есть, на 1 000 лифтов, но они ограничены. А рядом «Строммашина». Ну нельзя его загубить, как и другие предприятия. Мой интерес государственный, не ведомственный и не предприятия. Так давайте то, что закупали по импорту, будем производить здесь. Мы же всегда хвастаемся, что мы яйцеголовые, что мы умные, что мы толковые. Давайте производить. Шанс. Окно возможностей открыто. Так всегда не будет. Рано или поздно все равно в ту же Россию, другие республики припрутся эти западники, с которыми нам трудно будет конкурировать. Молодой руководитель [генеральный директор Сергей Чертков – прим. ред.] – наш, местный, понимающий, знает, что делать. Тоже посматривайте, чтобы не расслаблялось ваше начальство. Я же не все могу увидеть. Не надо так: ай, Президент приедет, разберется. Конечно, разберусь, если увижу. Поэтому и подсказывайте, и где-то… По-человечески. Но дисциплина должна быть железобетонная. Потому что отсутствие дисциплины – это провал. Провал – это война. Все начинается с экономики. Когда человек занят, ему некогда будет ходить по улицам и гвалтом кричать. За человека никакая власть ничего не сделает, за вас. То, что вы должны сделать, вы должны сделать.