Лукашенко: «Предприятия мы построим, это не вопрос сегодня уже. Люди нужны!»

Новости Беларуси. В разговоре с работниками Могилевского завода лифтового машиностроения не раз затрагивали экономические вопросы. Напомнил Президент об инвестпроектах в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый район должен зарабатывать себе деньги.

Ко всему, создавая, к примеру, новые производственные площадки, появится возможность обеспечить людей рабочими местами. Потому поинтересовались у Президента сотрудники завода о возможности строительства на базе местного градообразующего предприятия «Могилевхимволокно» второго в стране азотного комплекса и еще одного целлюлозного комбината. Ведь ранее Президент поручал проработать этот вопрос (без привязки к конкретному месту). В Могилеве как раз есть соответствующие кадры, школа химиков и необходимая инфраструктура.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если честно сказать, я не хотел бы Могилев перенасыщать этим химическим производством. Но при хороших технологиях, если что-то возможно из этого производства, о котором вы сказали, перенести на «Химволокно» и там развивать, мы это будем делать. Но «Химволокно», мы утвердили, я там в свое время несколько раз был, программу переоснащения производственного объединения «Химволокно». Мощностей хватает, территория большая. Надо переоснащаться и производить продукцию высокой добавленной стоимости. То есть не просто, грубо говоря, пленку произвести и продать, а из этой пленки что-то сделать. Очень надеемся, что новые команда, ребята модернизацию эту закончат и создадут чистое производство. Что касается названых вами «Азота» и прочего, я тоже не хотел их в Гродно там строить. Прямо на границе, там уже есть один. Но что склонило чашу весов? Там опытные люди, там умеют это делать!

Александр Лукашенко:

Поэтому есть старый комбинат, который мы заканчиваем модернизировать и новый практически сделаем, а через дорогу мы хотели построить дополнительное производство таких же азотных удобрений и другой продукции, которую они производят. То есть там школа, там все это есть. Но я говорю, я не хотел там строить. Я думал там, где-нибудь на севере, в Витебской области надо тоже развивать. Но оказалось, когда посчитали деньги, что там удобней. Поэтому я не сторонник того, чтобы откуда-то что-то забирать и тащить в Могилев. Здесь много предприятий. Им надо дать жизнь. И если все люди будут заняты, зачем нам здесь лишнее предприятие? Дай бог, чтобы людей сегодня хватило. Когда-то была безработица, а сегодня нам все больше и больше надо людей, потому что рынок требует нашей продукции. Вы же знаете мой «жуткий» проект: в каждом районе должны в течение этого года – максимум следующего – создать высокотехнологичное предприятие. Горисполком, начальник, кстати, новый председатель, не только убрать город вместе с губернатором, но и создать тут инновационное предприятие. 21 район [в Могилевской области. – прим. ред] – 21 предприятие. Особенно там. Создадим, начали двигаться. Деньгами помогаем. Туда нужны люди – и люди с хорошими мозгами. Из Могилева не вытащить в район людей, туда подальше особенно. Поэтому там надо создавать. Вот, тоже проблема. Поэтому нам нужны будут люди. Предприятия мы построим, это не вопрос сегодня уже. Люди нужны.