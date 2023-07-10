«Это хорошее дело». Лукашенко презентовали систему обеззараживания в белорусских лифтах
Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения могилевского завода по производству лифтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
180 базовых моделей лифтов. Пассажирские, коттеджные, больничные. Палитра интерьера – от порошкового окрашивания до эксклюзивной отделки. Белорусские лифты не только красивые, но и безопасные. В разных смыслах.
Сергей Чертков, генеральный директор ОАО «Могилевлифтмаш»:
Когда начался этот COVID, в лифты сделали устройства обеззараживания. То есть он прогоняет воздух через ультрафиолетовые лучи, и когда пассажира нет в кабине, включаются светодиоды, они тоже в ультрафиолетовом диапазоне. И буквально за три минуты вся кабина лифта обеззараживается.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это в любом случае правильно и полезно.
– Не только COVID, все известные вирусы, бактерии. Мы сделали такие.
– Ограниченное пространство, несколько человек. Поэтому это хорошее дело.
Теперь осилили производство большегрузных лифтов, даже панорамных. Вопрос в импортозамещении всех комплектующих.
Александр Лукашенко:
Светодиодом мы занимались, мы не можем сделать?
– Сам светодиод, основной элемент все-таки Китай.
– Понятно, но мы не можем это сделать? У тебя же в Бресте есть завод?
– Там мы производим лампы. Там можно в теории развивать, но по экономике то, что мы просчитывали, не очень получается.
– А технологически мы сможем сделать светодиод?
– Сейчас пока не готовы, это нужно специально отрабатывать.
– Надо хотя бы в первом приближении подумать, потому что это же будущее.
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