«Это хорошее дело». Лукашенко презентовали систему обеззараживания в белорусских лифтах

Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения могилевского завода по производству лифтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 180 базовых моделей лифтов. Пассажирские, коттеджные, больничные. Палитра интерьера – от порошкового окрашивания до эксклюзивной отделки. Белорусские лифты не только красивые, но и безопасные. В разных смыслах.

Сергей Чертков, генеральный директор ОАО «Могилевлифтмаш»:

Когда начался этот COVID, в лифты сделали устройства обеззараживания. То есть он прогоняет воздух через ультрафиолетовые лучи, и когда пассажира нет в кабине, включаются светодиоды, они тоже в ультрафиолетовом диапазоне. И буквально за три минуты вся кабина лифта обеззараживается.