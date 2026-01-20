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Новости по тегу #Сергей Чертков

Здесь формируется будущее Беларуси! В Могилёве после реконструкции открылся детский сад
20 января 2026 17:15

Здесь формируется будущее Беларуси! В Могилёве после реконструкции открылся детский сад

Как и кому будут выплачивать компенсацию за ущерб от урагана, рассказал мэр Могилёва
14 июля 2025 17:00

Как и кому будут выплачивать компенсацию за ущерб от урагана, рассказал мэр Могилёва

Мэр Могилёва рассказал, как быстро устранят все последствия урагана
14 июля 2025 16:03

Мэр Могилёва рассказал, как быстро устранят все последствия урагана

Белорусский экспорт охватывает полмира. В Могилёве прошёл форум по импортозамещению
25 октября 2023 18:07

Белорусский экспорт охватывает полмира. В Могилёве прошёл форум по импортозамещению

Около двух десятков предприятий Минпрома представили инновационную продукцию на выставке в Витебске
23 сентября 2023 07:32

Около двух десятков предприятий Минпрома представили инновационную продукцию на выставке в Витебске

Сотрудники «Могилёвлифтмаша» написали стихи Лукашенко! Чем ещё запомнился визит Президента?
10 июля 2023 19:15

Сотрудники «Могилёвлифтмаша» написали стихи Лукашенко! Чем ещё запомнился визит Президента?

«Это хорошее дело». Лукашенко презентовали систему обеззараживания в белорусских лифтах
10 июля 2023 18:00

«Это хорошее дело». Лукашенко презентовали систему обеззараживания в белорусских лифтах

«Только в плане закупки европейских комплектующих». Как «Могилёвлифтмаш» справляется с санкциями?
28 марта 2022 15:37

«Только в плане закупки европейских комплектующих». Как «Могилёвлифтмаш» справляется с санкциями?

«Двигатель не будет уступать итальянским». На «Могилёвлифтмаше» будут делать комплектующие для медицинских центрифуг
28 марта 2022 15:26

«Двигатель не будет уступать итальянским». На «Могилёвлифтмаше» будут делать комплектующие для медицинских центрифуг

Роман Головченко о «Могилёвлифтмаше»: пример того, как нужно работать, отвоёвывать и удерживать свои позиции
04 ноября 2020 13:51

Роман Головченко о «Могилёвлифтмаше»: пример того, как нужно работать, отвоёвывать и удерживать свои позиции

В Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях, в Казахстане на Байконуре. Теперь и в Грузии появятся могилёвские лифты
25 марта 2018 16:56

В Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях, в Казахстане на Байконуре. Теперь и в Грузии появятся могилёвские лифты

Александр Лукашенко 22 июля совершит рабочую поездку в Могилевскую область
22 июля 2016 08:20

Александр Лукашенко 22 июля совершит рабочую поездку в Могилевскую область