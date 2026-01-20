Новости по тегу #Сергей Чертков

За последние 5 лет построено или полностью обновлено более 130 образовательных объектов. Только в Могилеве объем вложений в ремонт и оснащение детских садов и школ в 2025 году составил 35 миллионов рублей. Эта работа продолжается.
«У нас решением горисполкома создана комиссия по оценке ущерба, в каждой администрации района есть такая комиссия, и мы собираем на горячую линию звонки и заявки, их уже более 700».
«Работы, конечно, много, но ситуация абсолютно контролируемая».
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