Нужен ли белорусский K-pop? Представитель Минкульта поделилась своим видением национальной музыки

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» и обсудят насущные вопросы. Кирилл Казаков, СТВ:

Есть такая история мирового шоу-бизнеса под названием K-pop. Корейцы в один прекрасный момент вложили большую кучу денег, чтобы корейская поп-культура стала популярна. Корейские бойсбенды, герлсбенды – это вообще просто какая-то история сногсшибательная. Вообще смотрят все и везде. Может быть, нам какую-нибудь B-pop придумать, чтобы белорусов знали точно так же? Вот, ребята, чем они хуже тех же самых корейских исполнителей? Ничем. Но здесь государство должно вложиться.

Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

А почему вы думаете, что не вкладывается государство? Кирилл Казаков:

Я не думаю, я просто спрашиваю. Ирина Дрига:

Национальный фестиваль песни и поэзии, двухчасовой концерт, был построен на X-Factor, вторая составляющая республиканского выпускного. У меня, например, была личная такая беда, честно говоря, жалость. Да, мы приглашаем там Фогеля, Мэвла раньше приглашали, Хабиба. Ну что там? Простые мальчики, простые девочки, простые песенки, не обижаясь. У нас что, своих таких нет? Слава богу, появились. Поются простые песенки, понятные, близкие. Близкие молодежи, ребята, но самая большая сложность – это в простоте. Потому что, чтобы создать простую вирусную, прилипчивую песенку, наверное, иногда нужно вложить больше, чем создать такую распевную балладу, которая, к сожалению, пройдет, например, конкурс или какой-то концерт, ради которого создавали, и потом она не остается. Вечная классика или поп-музыка. Мы научились сохранять, воспроизводить, тиражировать классику. У нас есть и в народной музыке, и в симфонической музыке. Но сегмент молодежной музыки, он немножко, скажем так, у нас отстал. Мы все вспоминали, вот были у нас звезды 2000-х годов, такие-то звезды, новые звезды. Очень рада, что после 2020 года, когда сначала нам показалось, что у нас вакуум и мы можем наших артистов считать по пальцам, за три года сменилось поколение. Если бы не было этих событий, наверное, такого творческого пинка под зад мы бы не получили. Никиту знают с детского возраста, он участвовал в конкурсах, он участвовал в наших концертах.

Кирилл Казаков:

Никита был известен в узких кругах, пока не попал на БТ. Ирина Дрига:

А теперь благодаря проекту он стал таким. А что касается значения телевидения, сейчас значение не в том, что ты попал в эфир и тебя увидели десятки или сотни тысяч, хотя это тоже важно. Вырос уровень телевизионной режиссуры. Любой телевизионный проект Белтелерадиокомпании, телеканал ОНТ, телеканал СТВ – это шикарная студия, много света, много экранов, смена картинок. Причем это не однократный концерт, как мы, например, делаем свои большие концерты. Это цикл концертов. И это совершенно другой подход к позиционированию артистов. Мы учимся у телевидения, мы берем пример. А еще мы привлекаем силы телевидения, объединяем со своими ресурсами и создаем совместные проекты. Это, наверное, самый правильный путь. Кирилл Казаков:

Алена, скажи, как тебе идея этого K-pop, который корейцы раскрутили? Может, и нам что-то такое сделать? Чего-то не хватает. Мы в русскоязычной среде, нам действительно очень сложно пробиваться на русскоязычную эстраду.