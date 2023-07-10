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Нужен ли белорусский K-pop? Представитель Минкульта поделилась своим видением национальной музыки

10 июля 2023 19:05
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Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» и обсудят насущные вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:
Есть такая история мирового шоу-бизнеса под названием K-pop. Корейцы в один прекрасный момент вложили большую кучу денег, чтобы корейская поп-культура стала популярна. Корейские бойсбенды, герлсбенды – это вообще просто какая-то история сногсшибательная. Вообще смотрят все и везде. Может быть, нам какую-нибудь B-pop придумать, чтобы белорусов знали точно так же? Вот, ребята, чем они хуже тех же самых корейских исполнителей? Ничем. Но здесь государство должно вложиться.

Нужен ли белорусский K-pop? Представитель Минкульта поделилась своим видением национальной музыки-1

Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:
А почему вы думаете, что не вкладывается государство?

Кирилл Казаков:
Я не думаю, я просто спрашиваю.

Ирина Дрига:
Национальный фестиваль песни и поэзии, двухчасовой концерт, был построен на X-Factor, вторая составляющая республиканского выпускного. У меня, например, была личная такая беда, честно говоря, жалость. Да, мы приглашаем там Фогеля, Мэвла раньше приглашали, Хабиба. Ну что там? Простые мальчики, простые девочки, простые песенки, не обижаясь. У нас что, своих таких нет? Слава богу, появились. Поются простые песенки, понятные, близкие. Близкие молодежи, ребята, но самая большая сложность – это в простоте. Потому что, чтобы создать простую вирусную, прилипчивую песенку, наверное, иногда нужно вложить больше, чем создать такую распевную балладу, которая, к сожалению, пройдет, например, конкурс или какой-то концерт, ради которого создавали, и потом она не остается. Вечная классика или поп-музыка. Мы научились сохранять, воспроизводить, тиражировать классику. У нас есть и в народной музыке, и в симфонической музыке. Но сегмент молодежной музыки, он немножко, скажем так, у нас отстал.

Мы все вспоминали, вот были у нас звезды 2000-х годов, такие-то звезды, новые звезды. Очень рада, что после 2020 года, когда сначала нам показалось, что у нас вакуум и мы можем наших артистов считать по пальцам, за три года сменилось поколение. Если бы не было этих событий, наверное, такого творческого пинка под зад мы бы не получили. Никиту знают с детского возраста, он участвовал в конкурсах, он участвовал в наших концертах.

Нужен ли белорусский K-pop? Представитель Минкульта поделилась своим видением национальной музыки-4

Кирилл Казаков:
Никита был известен в узких кругах, пока не попал на БТ.

Ирина Дрига:
А теперь благодаря проекту он стал таким. А что касается значения телевидения, сейчас значение не в том, что ты попал в эфир и тебя увидели десятки или сотни тысяч, хотя это тоже важно. Вырос уровень телевизионной режиссуры. Любой телевизионный проект Белтелерадиокомпании, телеканал ОНТ, телеканал СТВ – это шикарная студия, много света, много экранов, смена картинок. Причем это не однократный концерт, как мы, например, делаем свои большие концерты. Это цикл концертов. И это совершенно другой подход к позиционированию артистов. Мы учимся у телевидения, мы берем пример. А еще мы привлекаем силы телевидения, объединяем со своими ресурсами и создаем совместные проекты. Это, наверное, самый правильный путь.

Кирилл Казаков:
Алена, скажи, как тебе идея этого K-pop, который корейцы раскрутили? Может, и нам что-то такое сделать? Чего-то не хватает. Мы в русскоязычной среде, нам действительно очень сложно пробиваться на русскоязычную эстраду.

Нужен ли белорусский K-pop? Представитель Минкульта поделилась своим видением национальной музыки-7

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Мне кажется, это очень длительный процесс, чтобы раскрутить артистов. Это действительно какой-то период, когда ты дышишь мечтами, что надо новые лица вводить. Это все правильно, все хорошо. Но все равно дебет с кредитом в итоге выигрывает. И это показатель каждого проекта, если мы говорим о том, что действительно проект успешен. Я как экономист по первому образованию скажу однозначно. Когда ты видишь, что за тебя готовы платить, значит, ты попал в точку, значит, это нравится. Все, другого оправдания быть не может. Это мое личное мнение. Что касается государственной поддержки и того, что сейчас происходит, это правда. Министерство культуры проводит огромное количество концертов, мероприятий, где у нас, у артистов, всегда есть возможность принять участие. Спасибо Министерству культуры, государству за то, что дают возможность и мэтрам, как говорится, уже узнаваемым артистам принять участие, и молодым продемонстрировать свой талант. Но если делать такой проект с финансовой поддержкой государства, то, мне кажется, я знаю правила каждой поддержки, действительно надо иметь потом, предоставить какие-то отчеты, что проект успешен. Я вижу это так.

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# Белорусские исполнители # общество # Кирилл Казаков # Ирина Дрига # Алёна Ланская # Фотофакт

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