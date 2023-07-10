Алёна Ланская поёт только патриотические песни? Рассказала сама исполнительница

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» и обсудят насущные вопросы.
Алена Сырова, СТВ:
Я вспоминаю, в прошлом году, когда мы в этой студии обсуждали схожую тему, разговор был несколько иным. Мы рассуждали, что у нас время гимнов наступило, что у нас появилось очень много патриотических красивых песен, что у нас много распевных лирических песен. И вот я, по-моему, тогда же выступала с критикой о том, что нет у нас движовых, драйвовых и веселых песен. Сейчас, год спустя, могу констатировать, что есть. Элементарно, например, на Лену смотрю, вот ее выступление на концерте 3 июля ко Дню Независимости со своей песней «Никогда». И вокал свой шикарный продемонстрировали. В какой-то момент даже уже стали так подкритиковывать и говорить, что, ну да, будет у нее новая песня про Беларусь. Что-то вот такое. А тут взяла и удивила.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Начнем с того, что Алена Ланская в 2020-2021 делала то, что необходимо было на мероприятиях. Это очень важно.
Кирилл Казаков, СТВ:
Время гимнов и время защиты – это нормальная история.
Алена Ланская:
Это было совершенно актуально, совершенно было необходимо. Сейчас у нас есть возможность уже делать другой контент, другую музыку. И сейчас я делаю альбом, и поверьте, там уже будет совершенно другая Алена Ланская.
Алена Сырова:
А с песнями про Беларусь Алена Ланская еще будет?
Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:
Алена Ланская не завязала. Смотрите, пожалуйста, кто не смотрел интернет-вещание из Александрии. Там были новые патриотические песни и про Беларусь, и про Россию.
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