Алёна Ланская поёт только патриотические песни? Рассказала сама исполнительница

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» и обсудят насущные вопросы.

Алена Сырова, СТВ:

Я вспоминаю, в прошлом году, когда мы в этой студии обсуждали схожую тему, разговор был несколько иным. Мы рассуждали, что у нас время гимнов наступило, что у нас появилось очень много патриотических красивых песен, что у нас много распевных лирических песен. И вот я, по-моему, тогда же выступала с критикой о том, что нет у нас движовых, драйвовых и веселых песен. Сейчас, год спустя, могу констатировать, что есть. Элементарно, например, на Лену смотрю, вот ее выступление на концерте 3 июля ко Дню Независимости со своей песней «Никогда». И вокал свой шикарный продемонстрировали. В какой-то момент даже уже стали так подкритиковывать и говорить, что, ну да, будет у нее новая песня про Беларусь. Что-то вот такое. А тут взяла и удивила.