Каждый регион должен зарабатывать себе деньги – Лукашенко

Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения могилевского завода по производству лифтов. Но прежде чем встретиться с трудовым коллективом и руководством области, глава государства провел инспекцию с борта вертолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Люди травятся, ты понимаешь?!» Лукашенко отчитал чиновников в Могилеве

Основное замечание – захламленность. Производственные территории, а также районы строек часто содержатся в неприглядном виде. Президент уже дал поручение решить эти вопросы. Срок – до конца года. В рамках рабочего визита в Могилев Александр Лукашенко посетил предприятие «Могилевлифтмаш». Президента интересовали перспективы, а также увеличение объемов производства. Как отметил Александр Лукашенко, сегодня нужно завоевывать рынки.