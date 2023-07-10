Каждый регион должен зарабатывать себе деньги – Лукашенко
Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения могилевского завода по производству лифтов. Но прежде чем встретиться с трудовым коллективом и руководством области, глава государства провел инспекцию с борта вертолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Основное замечание – захламленность. Производственные территории, а также районы строек часто содержатся в неприглядном виде. Президент уже дал поручение решить эти вопросы. Срок – до конца года. В рамках рабочего визита в Могилев Александр Лукашенко посетил предприятие «Могилевлифтмаш». Президента интересовали перспективы, а также увеличение объемов производства. Как отметил Александр Лукашенко, сегодня нужно завоевывать рынки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я понимаю тебя как директор директора. Все хорошо, производишь. И рентабельность, и прибыль. Но надо по-государственному подойти. Если можешь где-то что-то взять, чтобы расшириться – в чем-то и поможем. В качестве можем помочь. Как-то качество повышать, а уже на объемы ты сам выйдешь. Поэтому надо это на контроле держать. Это касается предприятий, на продукцию которых сегодня хороший спрос. А таких уже у нас сотни, сотни и сотни.