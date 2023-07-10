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«Люди травятся, ты понимаешь?!» Лукашенко отчитал чиновников в Могилёве

10 июля 2023 10:29
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Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения завода лифтового машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди травятся, ты понимаешь?!» Лукашенко отчитал чиновников в Могилёве-1

10 июля Александр Лукашенко – с рабочей поездкой в Могилеве. Главу государства интересуют дела на крупнейших предприятиях, а также реализация инвестиционных проектов. Но прежде чем встретиться с руководством региона и трудовыми коллективами, Президент провел инспекцию территорий с борта вертолета.

«Люди травятся, ты понимаешь?!» Лукашенко отчитал чиновников в Могилёве-4

Уважаемый Александр Григорьевич, мы рады приветствовать вас на нашем родном предприятии.

Основное замечание Президента – захламленность. Производственные территории, а также районы строек зачастую содержатся в неприглядном виде. Президент уже дал поручение решить эти вопросы.

«Люди травятся, ты понимаешь?!» Лукашенко отчитал чиновников в Могилёве-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Твоя задача с новым председателем горисполкома – навести в Могилеве порядок. Люди травятся, ты понимаешь?! Они это не понимают, но мы-то с тобой это понимаем. Это отрава! Там, где эти кучи мусора и прочее, – это отрава для людей. В общем, наводите порядок, чтобы в течение года все было в соответствие приведено.

«Люди травятся, ты понимаешь?!» Лукашенко отчитал чиновников в Могилёве-10

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
17 сентября, Александр Григорьевич, там будет порядок. Это дублер идет.
– Это не только там, везде. Мобилизуйте людей, наведите порядок. Игорь Петрович, подключайтесь плотно к этому, проконтролируйте. Комитет госконтроля, посмотрите и за этими объектами.
– Есть.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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