«Люди травятся, ты понимаешь?!» Лукашенко отчитал чиновников в Могилёве

Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения завода лифтового машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 июля Александр Лукашенко – с рабочей поездкой в Могилеве. Главу государства интересуют дела на крупнейших предприятиях, а также реализация инвестиционных проектов. Но прежде чем встретиться с руководством региона и трудовыми коллективами, Президент провел инспекцию территорий с борта вертолета.

Уважаемый Александр Григорьевич, мы рады приветствовать вас на нашем родном предприятии. Основное замечание Президента – захламленность. Производственные территории, а также районы строек зачастую содержатся в неприглядном виде. Президент уже дал поручение решить эти вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Твоя задача с новым председателем горисполкома – навести в Могилеве порядок. Люди травятся, ты понимаешь?! Они это не понимают, но мы-то с тобой это понимаем. Это отрава! Там, где эти кучи мусора и прочее, – это отрава для людей. В общем, наводите порядок, чтобы в течение года все было в соответствие приведено.