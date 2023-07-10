Лукашенко: «Путин мне часто говорит: вот молодцы, вы даже микроэлектронику сохранили»

Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения могилевского завода по производству лифтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства любит физические нагрузки, поэтому зачастую пользуется лестницами. Но сегодня поднялся на эскалаторе. Их тоже выпускают в Могилеве. Президент, как и тогда, в 1994-м, пошел в народ.