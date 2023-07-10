Лукашенко: «Путин мне часто говорит: вот молодцы, вы даже микроэлектронику сохранили»

Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения могилевского завода по производству лифтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства любит физические нагрузки, поэтому зачастую пользуется лестницами. Но сегодня поднялся на эскалаторе. Их тоже выпускают в Могилеве. Президент, как и тогда, в 1994-м, пошел в народ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сразу чувствуется, что зарплату выплачивают вовремя. Чего приехал – спрос на вашу продукцию большой. И не только на вашу сегодня. Нам было непросто. Вы и меня иногда критиковали и избивали до потери сознания – зарплата, зарплата. А нам ничего не оставалось делать, как собирать где-то деньги – то ли в бюджете, в инновационных фондах – и посиневшими руками держать эти предприятия. Не в обиду сказано лифтовикам, все-таки лифт, его производство, наверное, чуть-чуть легче держать, чем микроэлектронику. В последнее время уже президент Путин мне часто говорит: вот молодцы, вы даже микроэлектронику сохранили.
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