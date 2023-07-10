Полмиллиона в тиктоке, 100 тысяч в инстаграме – Сергей Минский назвал цели для своих артистов

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер в ток-шоу « По существу » обсудят насущные вопросы.

Сергей Минский, директор «Первой продюсерской компании»:

Тенденция к тому, чтобы как проект моей компании окупился, тенденция положительная. Мы развиваемся. Просто это такой перманентный процесс, когда ты зарабатываешь деньги и тут же их вкладываешь. И еще не было такого месяца, когда я бы не залезал к себе в карман и оттуда что-то дополнительно не вкладывал. Но тенденция хорошая. И я готов сказать, какие у меня ближайшие цели на этот год. Я хочу, чтобы мои артисты, хотя бы самые востребованные, уже могли, допустим, объявлять гонорар в 30 тысяч белорусских рублей. И находились покупатели.

Кирилл Казаков:

А сколько у вас штук этих артистов?

Сергей Минский:

Значит, на сегодня у меня 13 артистов. Еще вот буквально было 15.

Кирилл Казаков:

Чуть больше, чем футбольная команда.

Сергей Минский:

Да. Так вот, 30 тысяч белорусских рублей – это гонорарная составляющая. Количество подписчиков, возьмем по одной соцсети, Instagram – 100 тысяч. В TikTok у наших лидеров пускай это будет полмиллиона.

Кирилл Казаков:

Я просто смотрю на Ланскую, которая закатывает глаза и пытается анализировать. Алена, можно нескромный вопрос?