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Полмиллиона в тиктоке, 100 тысяч в инстаграме – Сергей Минский назвал цели для своих артистов

10 июля 2023 19:15
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Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер в ток-шоу «По существу» обсудят насущные вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:
А вообще наши артисты окупаются?

Полмиллиона в тиктоке, 100 тысяч в инстаграме – Сергей Минский назвал цели для своих артистов-1

Сергей Минский, директор «Первой продюсерской компании»:
Тенденция к тому, чтобы как проект моей компании окупился, тенденция положительная. Мы развиваемся. Просто это такой перманентный процесс, когда ты зарабатываешь деньги и тут же их вкладываешь. И еще не было такого месяца, когда я бы не залезал к себе в карман и оттуда что-то дополнительно не вкладывал. Но тенденция хорошая. И я готов сказать, какие у меня ближайшие цели на этот год. Я хочу, чтобы мои артисты, хотя бы самые востребованные, уже могли, допустим, объявлять гонорар в 30 тысяч белорусских рублей. И находились покупатели.

Кирилл Казаков:
А сколько у вас штук этих артистов?

Сергей Минский:
Значит, на сегодня у меня 13 артистов. Еще вот буквально было 15.

Кирилл Казаков:
Чуть больше, чем футбольная команда.

Сергей Минский:
Да. Так вот, 30 тысяч белорусских рублей – это гонорарная составляющая. Количество подписчиков, возьмем по одной соцсети, Instagram – 100 тысяч. В TikTok у наших лидеров пускай это будет полмиллиона.

Кирилл Казаков:
Я просто смотрю на Ланскую, которая закатывает глаза и пытается анализировать. Алена, можно нескромный вопрос?

Полмиллиона в тиктоке, 100 тысяч в инстаграме – Сергей Минский назвал цели для своих артистов-4

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я прям покраснела…

Кирилл Казаков:
Сколько стоит концерт? 30 тысяч или дешевле?

Алена Ланская:
Нет, конечно. 30 тысяч сольный концерт заслуженной артистки не стоит. Если мы говорим про какие-то реальные цифры и про то, что может потянуть наша культура в Беларуси. И надо понимать, что средняя зарплата населения – это все-таки намного меньше цифры. Нет, о таких суммах мы не говорим. Если только это не билет на концерт… И то, если это большая площадка, все эти накладные расходы, налоги, командные расходы – все, что необходимо заложить в концерт – может быть, частично на чистую прибыль и можно выйти на 30 тысяч. Но это нужно действительно постараться. Но я скажу так, не без помощи, в таком случае, допустим, тех же профсоюзов, к которым мы периодически обращаемся, Министерства культуры.

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# Белорусские исполнители # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Алёна Ланская # Сергей Минский # Фотофакт

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