Полмиллиона в тиктоке, 100 тысяч в инстаграме – Сергей Минский назвал цели для своих артистов

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер в ток-шоу «По существу» обсудят насущные вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
А вообще наши артисты окупаются?
Сергей Минский, директор «Первой продюсерской компании»:
Тенденция к тому, чтобы как проект моей компании окупился, тенденция положительная. Мы развиваемся. Просто это такой перманентный процесс, когда ты зарабатываешь деньги и тут же их вкладываешь. И еще не было такого месяца, когда я бы не залезал к себе в карман и оттуда что-то дополнительно не вкладывал. Но тенденция хорошая. И я готов сказать, какие у меня ближайшие цели на этот год. Я хочу, чтобы мои артисты, хотя бы самые востребованные, уже могли, допустим, объявлять гонорар в 30 тысяч белорусских рублей. И находились покупатели.
Кирилл Казаков:
А сколько у вас штук этих артистов?
Сергей Минский:
Значит, на сегодня у меня 13 артистов. Еще вот буквально было 15.
Кирилл Казаков:
Чуть больше, чем футбольная команда.
Сергей Минский:
Да. Так вот, 30 тысяч белорусских рублей – это гонорарная составляющая. Количество подписчиков, возьмем по одной соцсети, Instagram – 100 тысяч. В TikTok у наших лидеров пускай это будет полмиллиона.
Кирилл Казаков:
Я просто смотрю на Ланскую, которая закатывает глаза и пытается анализировать. Алена, можно нескромный вопрос?
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я прям покраснела…
Кирилл Казаков:
Сколько стоит концерт? 30 тысяч или дешевле?
Алена Ланская:
Нет, конечно. 30 тысяч сольный концерт заслуженной артистки не стоит. Если мы говорим про какие-то реальные цифры и про то, что может потянуть наша культура в Беларуси. И надо понимать, что средняя зарплата населения – это все-таки намного меньше цифры. Нет, о таких суммах мы не говорим. Если только это не билет на концерт… И то, если это большая площадка, все эти накладные расходы, налоги, командные расходы – все, что необходимо заложить в концерт – может быть, частично на чистую прибыль и можно выйти на 30 тысяч. Но это нужно действительно постараться. Но я скажу так, не без помощи, в таком случае, допустим, тех же профсоюзов, к которым мы периодически обращаемся, Министерства культуры.
Читайте также:
Кулакова: наша задача – насытить белорусский рынок качественным музыкальным продуктом
«Главное – держать уровень». Нужно ли оркестру быть популярным? Мнение худруководителя
«Последнее слово будет за руководителем канала». Как исполнителю попасть на СТВ?