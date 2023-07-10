«Без этого сегодня нельзя». К 2025 году на периферии будет широкополосный интернет. Президент пообещал

Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения завода лифтового машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 июля Александр Лукашенко – с рабочей поездкой в Могилеве. Главу государства интересуют дела на крупнейших предприятиях, а также реализация инвестиционных проектов.
«Люди травятся, ты понимаешь?!» Лукашенко отчитал чиновников в Могилеве
На периферии должны быть созданы все условия для жизни. Об этом Александр Лукашенко уже не единожды говорил публично. И при каждом удобном случае напоминает об этом и ответственным чиновникам. Спросили или, скорее, уточнили у главы государства о доступности скоростного интернета в сельской местности. Ведь относительно этой темы есть план, который намерены реализовать до 2025 года.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
План у нас есть в 2025 году эту тему закрыть, чтобы у каждого был широкополосный интернет, быстрый. Без этого сегодня нельзя. Но с другой стороны, думаю, меньше будете сидеть в интернете – умнее будете. Скоро мы поймем, что такое интернет. Я понял это, но вам еще надо этот путь пройти. Да, интернет – это великое дело. Но если это оружие, это уже оружие в нормальных, умных головах, руках. А так у нас в 2020 году через интернет революцию хотели совершить, и получился мятеж. Я видел, как управляли этим всем. Посмотрите на современность. Если бы мы тогда не выстояли, мы бы как страна не существовали. С нами бы давно разобрались без войны. И уже под Смоленском стояли бы натовские войска. Интернет сыграл тут значительную роль, но от этого никуда не деться. Интернет должен быть, и мы людям должны рассказывать, как пользоваться этим интернетом. Потому что великое дело, но и помойка хорошая. Поэтому в 2025 году, если не ошибаюсь, мы должны решить эту проблему.
Лукашенко: «Доллар для нас – вражеская валюта»
В разговоре с работниками предприятия не раз затрагивали и экономические вопросы. Напомнил Президент об инвестпроектах в регионах. Каждый район должен зарабатывать себе деньги. Ко всему, создавая, к примеру, новые производственные площадки – появится возможность обеспечить людей рабочими местами.