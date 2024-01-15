Росквіт ці заняпад? Есть ли в Беларуси культурный суверенитет – собрали мнения экспертов

Новости Беларуси. Почему только свое имеет особый смысл? Как аутентичные традиции зашиты в код нации? Когда культура становится элементом политических спекуляций? На площадке «По существу» соберется настоящая творческая элита страны – искусствоведы, культурологи и деятели культуры. Традиции или современность? О популяризации искусства у всех поколений

Марат Лагутко, директор национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича:

Есть очень тонкая грань. С одной стороны – разделение искусства и массовой культуры, о котором шла речь. С другой стороны – разделение традиционных вещей и современных вещей. Потому что просто идти по накатанной и скатиться только в современные аранжировки… Это будет современное искусство, да, но со временем оно потеряет ту часть исконно традиционной культуры, на основе которой все равно должно все это базироваться. В своих концертах мы прекрасно понимаем, любой коллектив нашей страны, что современная молодежь не воспримет двухчасовую программу поющих бабушек. В прошлом году 70 концертов по Беларуси у коллектива. Из них большая часть зала, где продавались именно билеты мероприятий, 20-30 % сидело детей, молодежи. Были концерты, где ползала сидело молодежи, и весь зал сидел молодежи. Здесь очень умело нужно соединять традиции в рамках одного концерта, допустим, нашего хора. Мы вставляем акапельные вещи традиционные, которые узнаваемы и близки бабушкам. И где-то в процессе этого концерта мы переходим к современной части. И вот все – от традиций до современности – мы стараемся включать, чтобы популяризировать. Уехал в Россию и вернулся звездой. Можно ли быть популярным в Беларуси без зарубежной аудитории? «Культура – это политика». Как белорусское пропагандирует наши ценности?

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси:

Культура – это политика или нет? Безусловно, культура – это политика. И концепция развития национального культурного пространства разрабатывалась, родилась, конечно, не 9 января, не после выступления, а после прошлогоднего Послания главы государства, и разрабатывалась почти год. Она нацелена на то, чтобы культура как одно из средств политической пропаганды популяризировала Беларусь, наши достижения во всех сферах и направлениях. Белорусское – это красивое, древнее, с богатой историей. Белорусское – это богатое, качественное. Поэтому и называется во всех сферах жизни общества. То есть она касается не только профессионального искусства или культуры обыденной. Она касается и промышленности, и торговли, и нашей речи. «Я не видела никакой романтизации насилия в «Слове пацана» Кирилл Казаков:

«Слово пацана» сейчас феномен русскоязычного пространства.

Наталья Карчевская, ректор БГУКИ:

Нужно учиться, как создавать такие феномены. Я знаю все эти споры и посмотрела полностью, дождавшись, когда выйдет заключительная серия. Для меня было ключевым то, что там была боль за этих людей. При том, что показывалось грязно, я не видела там никакой романтизации насилия, в чем обвиняли этот проект. И он сделан очень качественно, как произведение искусства. Хотя один оппонент сказал, что я не должна путать: якобы есть массовая культура, а искусство – это другое. Я еще раз говорю: там все сделано по верхней планке, понимаете? Начиная от работы продюсера, режиссера. Уже большего авторитета в российском кино, чем Никита Сергеевич Михалков, сложно найти. Который говорит о том, что вот этому, может быть, нам и стоит поучиться. Читайте также: «Ратую за то, чтобы белорусское было на высоте». Наталья Кузнецова о культурном суверенитете Беларуси «Россиянам интересно, как белорусы видят русскую классику» – Сергей Ковальчик «Хочешь прославиться, ты должен делать как в Европе». Ирина Дрига о западной пропаганде в сфере культуры Зараз росквіт ці заняпад беларускай мовы?

Борис Лазуко, заведующий отделом Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Пытанне складанае. Давайце пачнем з таго, што ў нас дзве мовы. Мы маем права і магчымасць карыстацца і адной, і другой у роўнай ступені. З другога боку, з чым мы можам параўнаць? Калі мы звернемся да нейкіх мінулых часоў, савецкіх і яшчэ больш даўных, то гэта будзе як: росквіт, заняпад ці нешта іншае? Давайце ўспомнім гісторыю, напрыклад, Расійскай імперыі. Адпаведныя пазіцыі, правілы, пункты адліку... Кирилл Казаков, СТВ:

Гледзячы які час Расійскай імперыі, напрыклад, пачатак XIX ці пачатак XX стагоддзя? Гэта розныя этапы беларускай культуры. Борис Лазуко:

Безумоўна, я згодны. Но давайце возьмем яшчэ і сітуацыю, калі беларускія землі, тэрыторыі ўваходзілі ў склад Рэчы Паспалітай. Потым, канец XVIII стагоддзя, пачатак XIX і гэтак далей. А якая тады была сітуацыя? А давайце звернемся да сітуацыі, якая не так вельмі даўно была, 1930-я гады. Я, хаця і чалавек старэйшаго пакалення, не застаў гэтага ўсяго, але памятаю словы бацькі. І ён казаў: калі не ведаеш польскай мовы, ты не сапраўдны чалавек, не можаш рухацца далей. І магчымасць прачытаць некую павятовую газету – гэта дастаткова будзе. А вось далей – гэта ўжо іншая справа. А цяпер падзівімся зараз: у нас росквіт ці заняпад? Я думаю, што адказы тут дваістыя нейкія не да месца зусім. «Людей убеждали, что в государственные театры нельзя ходить» Кирилл Казаков:

Когда Президент говорил, что у нас нет заняпада, он выбрал именно белорусское слово, чтобы поняли все. Люди, которые убежали, доказывают, что мы здесь жуткие ретрограды, а вот они, когда делали какие-то перфомансы, еще что-то – это было как раз культурой, которую мы чуть ли не потеряли.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. М. Горького:

Господа, невозможно изобрести колесо! Я замечал где-то в течение 20 лет: театральные авангардные проекты – что это такое? Это проекция культуры 1960-х, 1970-х годов. Они, не зная этого, думают, что открыли Америку, а все это уже давно было. Поэтому здесь дело не в новаторстве или в чем-то еще. Я заметил где-то в районе 2010-2015 годов в интернете на наш театр, на государственные театры пошла волна обвинений в ретроградстве, в чем-то еще. Начали какие-то рейтинги составляться спектаклей, где государственных театров вообще не было. И никто из отечественных критиков наши театры не защищал. Людей убеждали, что в государственные театры нельзя ходить, что это плохо, это музей. И мы сражались с этой волной на фоне рынка. С другой стороны, государственный театр стоит на базовых основах культурного кода славян. Например, драматический театр – это система Станиславского – раз. Второе – это духовные ценности наши, это приоритеты семьи, гуманизма. О чем мы будем говорить, это все знают. И когда эти фундаментальные основы начинают тихонечко подпиливаться, это значит, речь идет не об искусстве, товарищи. Речь идет о расшатывании основ вообще всего общества. Как москвичи отреагировали на «Дикую охоту короля Стаха»? Рассказала Анастасия Москвина. «Паспрабуйце адзін дзень пажыць па-беларуску»