Росквіт ці заняпад? Есть ли в Беларуси культурный суверенитет – собрали мнения экспертов
Новости Беларуси. Почему только свое имеет особый смысл? Как аутентичные традиции зашиты в код нации? Когда культура становится элементом политических спекуляций? На площадке «По существу» соберется настоящая творческая элита страны – искусствоведы, культурологи и деятели культуры.
Традиции или современность? О популяризации искусства у всех поколений
Марат Лагутко, директор национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича:
Есть очень тонкая грань. С одной стороны – разделение искусства и массовой культуры, о котором шла речь. С другой стороны – разделение традиционных вещей и современных вещей. Потому что просто идти по накатанной и скатиться только в современные аранжировки… Это будет современное искусство, да, но со временем оно потеряет ту часть исконно традиционной культуры, на основе которой все равно должно все это базироваться. В своих концертах мы прекрасно понимаем, любой коллектив нашей страны, что современная молодежь не воспримет двухчасовую программу поющих бабушек.
В прошлом году 70 концертов по Беларуси у коллектива. Из них большая часть зала, где продавались именно билеты мероприятий, 20-30 % сидело детей, молодежи. Были концерты, где ползала сидело молодежи, и весь зал сидел молодежи. Здесь очень умело нужно соединять традиции в рамках одного концерта, допустим, нашего хора. Мы вставляем акапельные вещи традиционные, которые узнаваемы и близки бабушкам. И где-то в процессе этого концерта мы переходим к современной части. И вот все – от традиций до современности – мы стараемся включать, чтобы популяризировать.
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«Культура – это политика». Как белорусское пропагандирует наши ценности?
Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси:
Культура – это политика или нет? Безусловно, культура – это политика. И концепция развития национального культурного пространства разрабатывалась, родилась, конечно, не 9 января, не после выступления, а после прошлогоднего Послания главы государства, и разрабатывалась почти год. Она нацелена на то, чтобы культура как одно из средств политической пропаганды популяризировала Беларусь, наши достижения во всех сферах и направлениях. Белорусское – это красивое, древнее, с богатой историей. Белорусское – это богатое, качественное. Поэтому и называется во всех сферах жизни общества. То есть она касается не только профессионального искусства или культуры обыденной. Она касается и промышленности, и торговли, и нашей речи.
«Я не видела никакой романтизации насилия в «Слове пацана»
Кирилл Казаков:
«Слово пацана» сейчас феномен русскоязычного пространства.
Наталья Карчевская, ректор БГУКИ:
Нужно учиться, как создавать такие феномены. Я знаю все эти споры и посмотрела полностью, дождавшись, когда выйдет заключительная серия. Для меня было ключевым то, что там была боль за этих людей. При том, что показывалось грязно, я не видела там никакой романтизации насилия, в чем обвиняли этот проект. И он сделан очень качественно, как произведение искусства. Хотя один оппонент сказал, что я не должна путать: якобы есть массовая культура, а искусство – это другое.
Я еще раз говорю: там все сделано по верхней планке, понимаете? Начиная от работы продюсера, режиссера. Уже большего авторитета в российском кино, чем Никита Сергеевич Михалков, сложно найти. Который говорит о том, что вот этому, может быть, нам и стоит поучиться.
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Зараз росквіт ці заняпад беларускай мовы?
Борис Лазуко, заведующий отделом Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Пытанне складанае. Давайце пачнем з таго, што ў нас дзве мовы. Мы маем права і магчымасць карыстацца і адной, і другой у роўнай ступені. З другога боку, з чым мы можам параўнаць? Калі мы звернемся да нейкіх мінулых часоў, савецкіх і яшчэ больш даўных, то гэта будзе як: росквіт, заняпад ці нешта іншае? Давайце ўспомнім гісторыю, напрыклад, Расійскай імперыі. Адпаведныя пазіцыі, правілы, пункты адліку...
Кирилл Казаков, СТВ:
Гледзячы які час Расійскай імперыі, напрыклад, пачатак XIX ці пачатак XX стагоддзя? Гэта розныя этапы беларускай культуры.
Борис Лазуко:
Безумоўна, я згодны. Но давайце возьмем яшчэ і сітуацыю, калі беларускія землі, тэрыторыі ўваходзілі ў склад Рэчы Паспалітай. Потым, канец XVIII стагоддзя, пачатак XIX і гэтак далей. А якая тады была сітуацыя? А давайце звернемся да сітуацыі, якая не так вельмі даўно была, 1930-я гады. Я, хаця і чалавек старэйшаго пакалення, не застаў гэтага ўсяго, але памятаю словы бацькі. І ён казаў: калі не ведаеш польскай мовы, ты не сапраўдны чалавек, не можаш рухацца далей. І магчымасць прачытаць некую павятовую газету – гэта дастаткова будзе. А вось далей – гэта ўжо іншая справа. А цяпер падзівімся зараз: у нас росквіт ці заняпад? Я думаю, што адказы тут дваістыя нейкія не да месца зусім.
«Людей убеждали, что в государственные театры нельзя ходить»
Кирилл Казаков:
Когда Президент говорил, что у нас нет заняпада, он выбрал именно белорусское слово, чтобы поняли все. Люди, которые убежали, доказывают, что мы здесь жуткие ретрограды, а вот они, когда делали какие-то перфомансы, еще что-то – это было как раз культурой, которую мы чуть ли не потеряли.
Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. М. Горького:
Господа, невозможно изобрести колесо! Я замечал где-то в течение 20 лет: театральные авангардные проекты – что это такое? Это проекция культуры 1960-х, 1970-х годов. Они, не зная этого, думают, что открыли Америку, а все это уже давно было. Поэтому здесь дело не в новаторстве или в чем-то еще.
Я заметил где-то в районе 2010-2015 годов в интернете на наш театр, на государственные театры пошла волна обвинений в ретроградстве, в чем-то еще. Начали какие-то рейтинги составляться спектаклей, где государственных театров вообще не было. И никто из отечественных критиков наши театры не защищал. Людей убеждали, что в государственные театры нельзя ходить, что это плохо, это музей. И мы сражались с этой волной на фоне рынка.
С другой стороны, государственный театр стоит на базовых основах культурного кода славян. Например, драматический театр – это система Станиславского – раз. Второе – это духовные ценности наши, это приоритеты семьи, гуманизма. О чем мы будем говорить, это все знают. И когда эти фундаментальные основы начинают тихонечко подпиливаться, это значит, речь идет не об искусстве, товарищи. Речь идет о расшатывании основ вообще всего общества.
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«Паспрабуйце адзін дзень пажыць па-беларуску»
Ирина Дрига:
Калі кажуць, хто павінен адказваць за культурны суверэнітэт? Усе. Вы таксама яго ствраеце. Не толькі як журналісты, але як бацька, маці. Паспрабуйце адзін дзень пажыць па-беларуску, паразмаўляць на беларускай мове, апрануцца ў беларускае. Нейкую крышачку сможаце ўнесці у культурны суверэнітэт. А што тычыцца нашай канцэпцыі, у чым інавацыйны характар гэтага дакумента і задумы кіраўніка дзяржавы, культурны суверэнітэт – гэта не толькі справа дзеячаў культуры, тут павінен быць прадстаўнік і сферы прамысловасці, і сферы нашага харчовага комплексу, і сельскай гаспадаркі, гандлю. Усім выдзелены свае дзялянкі, якія яны павінны акучваць, бо культура – гэта ўздзелванне і выхаванне. Мы павінны выхаваць усіх нашых сучасных грамадзян у тым, што яны людзі культуры, людзі сапраўднай Беларусі.
Когда после просмотра испытываешь гордость – это главная составляющая культурного суверенитета
Сергей Ковальчик:
Была прекрасная мысль, что такое культурный суверенитет. Когда после просмотра фильма ли, спектакля ли чувствуешь гордость за увиденное и чувствуешь себя частью той земли, на которой ты родился, вырос и работаешь. Вот это, наверное, главная составляющая культурного суверенитета.