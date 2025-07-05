В агрогородке Щедрин открылась экспозиция, посвящённая Евгению Ганкину

Год благоустройства подтолкнул людей к развитию гражданских инициатив. В марафоне будущих полезных дел участвуют обычные люди, в том числе из сельской местности. С поддержкой государства они воплощают в жизнь социально-значимые проекты – от развития локального туризма до благоустройства территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Павлинка», «Часы остановились в полночь», «Его батальон» и знаменитые «Белые росы». Художник-постановщик Евгений Ганкин оставил яркий след в истории белорусского кино. В послевоенный период он участвовал в создании 30 картин, которые до сих пор вдохновляют новые поколения творцов. Талант мастера проявился еще в детстве.

Инесса Ганкина, племянница Евгения Ганкина, культуролог:

Он залезал под стол и там делал рисунки. И отец уже, примерно ему было 10 лет, он написал в Витебск письмо, приложил рисунки, что вот, я вижу, и хвалят, и вот надо учиться где-то моему одаренному сыну, может быть, вы его возьмете. Это письмо, вместе с этими рисунками, сохранилось в архиве Витебска.

В 16 лет Евгений Ганкин поступил во ВГИК – комиссия сразу отметила особый взгляд художника-самоучки. Но планы перечеркнула война. Юноша ушел на фронт. Однако в 1943 году Ганкина командируют в Казахстан – возрождать советский кинематограф.