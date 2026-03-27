Новости по тегу #Сергей Ковальчик

Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Горького – о будущем театра.
Несмотря на то, что спрос на спектакли есть и премьерные постановки в большинстве своем окупаются, новые правила финансирования заставили пересмотреть в театре многие моменты.
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