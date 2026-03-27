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Новости по тегу #Сергей Ковальчик

27 марта – Международный день театра. Вытеснит ли ИИ актеров – пообщались с Сергеем Ковальчиком
27 марта 2026 09:16

27 марта – Международный день театра. Вытеснит ли ИИ актеров – пообщались с Сергеем Ковальчиком

Вывести на самоокупаемость – узнали, какие задачи предстоит решить театру в 2025-м
08 декабря 2024 17:45

Вывести на самоокупаемость – узнали, какие задачи предстоит решить театру в 2025-м

Основывается на документальных историях. Сергей Ковальчик рассказал, как создавался спектакль «Горький хлеб»
10 мая 2024 10:21

Основывается на документальных историях. Сергей Ковальчик рассказал, как создавался спектакль «Горький хлеб»

Ковальчук: 106 студентов получили совместный белорусско-узбекский диплом в направлении физкультуры
09 февраля 2024 17:30

Ковальчук: 106 студентов получили совместный белорусско-узбекский диплом в направлении физкультуры

Росквіт ці заняпад? Есть ли в Беларуси культурный суверенитет – собрали мнения экспертов
15 января 2024 18:39

Росквіт ці заняпад? Есть ли в Беларуси культурный суверенитет – собрали мнения экспертов

«Россиянам интересно, как белорусы видят русскую классику» – Сергей Ковальчик
15 января 2024 16:49

«Россиянам интересно, как белорусы видят русскую классику» – Сергей Ковальчик

Уехал в Россию и вернулся звездой. Можно ли быть популярным в Беларуси без зарубежной аудитории?
15 января 2024 16:10

Уехал в Россию и вернулся звездой. Можно ли быть популярным в Беларуси без зарубежной аудитории?

Эта идея возникла у Иваны Жигон. Сергей Ковальчик рассказал, как создавался белорусско-сербский театральный проект
04 января 2024 09:05

Эта идея возникла у Иваны Жигон. Сергей Ковальчик рассказал, как создавался белорусско-сербский театральный проект

Театр имени Горького удостоился премии «Золотой витязь»
08 декабря 2023 11:39

Театр имени Горького удостоился премии «Золотой витязь»

Режиссер из Сербии о спектакле «Идиот» в Минске: ваши актёры – такое сокровище, такая душа. Такие гениальные
09 февраля 2023 11:28

Режиссер из Сербии о спектакле «Идиот» в Минске: ваши актёры – такое сокровище, такая душа. Такие гениальные

«Мне его не хватает, он очень был трогательный». Коллеги и близкие о легендарном Янковском
26 декабря 2020 12:10

«Мне его не хватает, он очень был трогательный». Коллеги и близкие о легендарном Янковском

«Подкладывали друг другу в гримёрке шоколадки». Коллеги Ростислава Янковского об атмосфере в театре
21 декабря 2020 11:24

«Подкладывали друг другу в гримёрке шоколадки». Коллеги Ростислава Янковского об атмосфере в театре