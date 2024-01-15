«Слава богу, здесь нет ни одной гей-пары!» Как американцы реагируют на бал у Александра Лукашенко?

Новости Беларуси. Почему только свое имеет особый смысл? Как аутентичные традиции зашиты в код нации? Когда культура становится элементом политических спекуляций? На сложные вопросы искали ответы 15 января в прямом эфире ток-шоу «По существу». На площадке собралась настоящая творческая элита страны – искусствоведы, культурологи и деятели культуры.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я процитирую руководителя ЦРУ в 1945 году Аллена Даллеса, что они будут делать. «Литература, театр, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и прославлять так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилие, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху».