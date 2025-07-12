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Новости по тегу #Борис Лазуко

Сокровищница национальных традиций – побывали на выставке «Культурное наследие Беларуси» в Витебске
12 июля 2025 18:14

Сокровищница национальных традиций – побывали на выставке «Культурное наследие Беларуси» в Витебске

Там воссоздали атмосферу и интерьер квартиры XIX века. Побывали в необычном музее
07 мая 2025 07:04

Там воссоздали атмосферу и интерьер квартиры XIX века. Побывали в необычном музее

Смогли сохранить човен XII века! Рассказываем, где его можно увидеть
26 апреля 2025 11:01

Смогли сохранить човен XII века! Рассказываем, где его можно увидеть

Говорят, стоит только подумать о ней, чтобы снизошла благодать. Рассказываем историю иконы в Белыничах
07 июня 2024 16:15

Говорят, стоит только подумать о ней, чтобы снизошла благодать. Рассказываем историю иконы в Белыничах

Росквіт ці заняпад? Есть ли в Беларуси культурный суверенитет – собрали мнения экспертов
15 января 2024 18:39

Росквіт ці заняпад? Есть ли в Беларуси культурный суверенитет – собрали мнения экспертов

Какие тайны скрывают слои краски? В Беларуси реставрируют древние иконы и поражаются находкам
16 апреля 2023 17:38

Какие тайны скрывают слои краски? В Беларуси реставрируют древние иконы и поражаются находкам

Остробрамская икона Божией Матери. Её копию с двухвековой историей представили в Большом театре Беларуси
03 февраля 2018 12:41

Остробрамская икона Божией Матери. Её копию с двухвековой историей представили в Большом театре Беларуси

Вышиванки, тротуарная плитка, продукты питания: как национальный орнамент стал неотъемлемым спутником белорусов
17 июня 2017 18:05

Вышиванки, тротуарная плитка, продукты питания: как национальный орнамент стал неотъемлемым спутником белорусов

Борис Лазуко, директор Музея древней белорусской культуры НАН Беларуси на СТВ
06 февраля 2015 09:10

Борис Лазуко, директор Музея древней белорусской культуры НАН Беларуси на СТВ

Слуцкие пояса появились в продаже: варианты подороже - для ценителей и подешевле в виде чехлов для телефона и других сувениров для обывателей
04 мая 2014 20:09

Слуцкие пояса появились в продаже: варианты подороже - для ценителей и подешевле в виде чехлов для телефона и других сувениров для обывателей