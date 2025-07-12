Новости по тегу #Борис Лазуко

В экспозиции представлены уникальные образцы белорусского национального костюма. А также древнебелорусские иконы – ценные памятники духовной жизни нашей страны, которые стали бесценным национальным достоянием.
Хотите представить, как жили обеспеченные горожане во времена Российской империи? Тогда приглашаем в Научно-исследовательский музей белорусского искусства и культуры НАН Беларуси.
Удивительная сокровищница и национальное достояние: в фондах музея 14 коллекций и более 35 тысяч уникальных предметов от каменного века до начала ХХ столетия.
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