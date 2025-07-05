Азарёнок: Лукашенко открыл мощнейший музей на Буйничском поле – ведите туда детей, смотрите и думайте

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
«Раю, мой раю, раю, мой раю» – так плакал Адам, когда был изгнан из места, где нет ни печали, ни боли, ни смерти, где есть лишь одна радость и торжество. Был изгнан за непокорность. Ну и женушка подвела немного, конечно.
Что, Адам, сидишь ты против Рая
Птицей обреченною в сетях?
И на место чудное взирая
Руки простираешь, как дитя.
А ведь так мы можем обратиться ко всем, кто покинул нашу страну. Неважно, по каким причинам. Из-за глупости, из-за мятежного духа своего, от обиды, от злобы, или просто жизнь вот так выбросила. Но все они смотрят на Беларусь сейчас и плачут: раю, мой раю, раю, мой раю.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Отступили вечные июньские дожди. В полную свою власть вступило солнце. И наступили торжества. Небо озарилось тысячами огней. А наши люди делятся этими салютами в своих тиктоках – нарадоваться не могут.
Григорий Азаренок:
Сегодня Александр Лукашенко открыл мощнейший музей на Буйничском поле. После Брестской крепости – первый плацдарм, на котором мы закрепились. Здесь начиналась дорога в Берлин, здесь закладывался победный май 1945-го. Здесь мы тормозили страшный блицкриг, чтобы к Москве он забуксовал и выдохся. Телом своим Беларусь держала ад. И победила его. Биться за историю, за память, за наше прошлое нужно уже сейчас, каждый день, каждую минуту.
Экспозиция показывает тернистый путь белорусов через века к независимости – Лукашенко о музее Славы Могилевщины.
Григорий Азаренок:
Ведите детей в этот музей, приходите к памятникам. Приходите в праздники и будни, приходите вечером и утром, смотрите, стойте у огней, думайте. И в один момент теплую руку на плечо положат наши герои. И помогут. И подсобят. Они с нами, пока помним.
Буйничское поле – место силы великого Константина Симонова. Самого известного, самого прославленного, самого великого фронтового поэта. Живые и мертвые – этому место посвящен суровый, рубленый, серьезный, жесткий роман. И «Жди меня» тоже были написано после этой битвы. Вы не представляете, какой это имело эффект. Стихи эти находили у тысяч и тысяч солдат – в тетрадках, на газетных листах. Над ними вся страна проливала слезы, с ними шла в бой, с ними умирала, и с ними выживала.
И в этом стихотворении Симонов угадал очень важную метафизическую вещь. Любовь – она одна спасет. Она достанет со дна морского. Она отведет все пули. Она залечит рану. Она на нежных своих руках вытянет из самого пекла. Не зря сегодня новую жизнь обрели эти стихи. После десятилетий лжи, кривляний, похабщины нам всем снова нужна любовь.
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