Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Раю, мой раю, раю, мой раю» – так плакал Адам, когда был изгнан из места, где нет ни печали, ни боли, ни смерти, где есть лишь одна радость и торжество. Был изгнан за непокорность. Ну и женушка подвела немного, конечно. Что, Адам, сидишь ты против Рая

Птицей обреченною в сетях?

И на место чудное взирая

Руки простираешь, как дитя. А ведь так мы можем обратиться ко всем, кто покинул нашу страну. Неважно, по каким причинам. Из-за глупости, из-за мятежного духа своего, от обиды, от злобы, или просто жизнь вот так выбросила. Но все они смотрят на Беларусь сейчас и плачут: раю, мой раю, раю, мой раю. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Отступили вечные июньские дожди. В полную свою власть вступило солнце. И наступили торжества. Небо озарилось тысячами огней. А наши люди делятся этими салютами в своих тиктоках – нарадоваться не могут.

Григорий Азаренок:

Сегодня Александр Лукашенко открыл мощнейший музей на Буйничском поле. После Брестской крепости – первый плацдарм, на котором мы закрепились. Здесь начиналась дорога в Берлин, здесь закладывался победный май 1945-го. Здесь мы тормозили страшный блицкриг, чтобы к Москве он забуксовал и выдохся. Телом своим Беларусь держала ад. И победила его. Биться за историю, за память, за наше прошлое нужно уже сейчас, каждый день, каждую минуту. Экспозиция показывает тернистый путь белорусов через века к независимости – Лукашенко о музее Славы Могилевщины.