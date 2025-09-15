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Новости по тегу #Ирина Дрига

Республиканский фестиваль белорусских фильмов пройдёт в Бресте
15 сентября 2025 07:18

Республиканский фестиваль белорусских фильмов пройдёт в Бресте

Начинается приём заявок на XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад»
20 мая 2025 13:42

Начинается приём заявок на XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад»

Варлей, Дружинина, Мукасей! Каких ещё знаменитостей собрал юбилейный 30-й кинофестиваль «Лістапад»
06 ноября 2024 12:45

Варлей, Дружинина, Мукасей! Каких ещё знаменитостей собрал юбилейный 30-й кинофестиваль «Лістапад»

Кинофестиваль «Лiстапад» отметит 30-летие. Узнали, с чего началась его великая история
26 октября 2024 14:09

Кинофестиваль «Лiстапад» отметит 30-летие. Узнали, с чего началась его великая история

Героями станут персонажи белорусской мифологии. Над какими картинами работает киностудия «Беларусьфильм»?
28 марта 2024 14:43

Героями станут персонажи белорусской мифологии. Над какими картинами работает киностудия «Беларусьфильм»?

О мероприятиях в честь 100-летия белорусского кино и премьерах в 2024 году – пообщались с Ириной Дригой
01 марта 2024 11:29

О мероприятиях в честь 100-летия белорусского кино и премьерах в 2024 году – пообщались с Ириной Дригой

Лучшие белорусские спектакли и концерты появятся в интернете в свободном доступе
17 января 2024 06:53

Лучшие белорусские спектакли и концерты появятся в интернете в свободном доступе

Росквіт ці заняпад? Есть ли в Беларуси культурный суверенитет – собрали мнения экспертов
15 января 2024 18:39

Росквіт ці заняпад? Есть ли в Беларуси культурный суверенитет – собрали мнения экспертов

«Хочешь прославиться, ты должен делать, как в Европе». Ирина Дрига о западной пропаганде в сфере культуры
15 января 2024 16:53

«Хочешь прославиться, ты должен делать, как в Европе». Ирина Дрига о западной пропаганде в сфере культуры

Минкульт и «Беларусьфильм» проводят конкурс сценариев для кино и сериалов. Как поучаствовать и что получит победитель?
11 января 2024 08:35

Минкульт и «Беларусьфильм» проводят конкурс сценариев для кино и сериалов. Как поучаствовать и что получит победитель?

Могут ли песни для души приносить прибыль или нужно выпускать коммерческие? Мнение экспертов
10 июля 2023 19:43

Могут ли песни для души приносить прибыль или нужно выпускать коммерческие? Мнение экспертов

Минкульт: с 2024-го в Беларуси будет реализовываться программа культурного импортозамещения
10 июля 2023 19:37

Минкульт: с 2024-го в Беларуси будет реализовываться программа культурного импортозамещения