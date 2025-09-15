Новости по тегу #Ирина Дрига

Кинофорум, который продолжится по 29 сентября, откроет фильм «Классная» режиссера Кирилла Халецкого.
В 2025 году он пройдет с 31 октября по 7 ноября.
Сегодня Минский международный кинофестиваль «Лістапад» – крупнейший кинофорум, на который каждый год собираются известные режиссеры и актеры.
В 1994 году родился фестиваль, которому была предначертана великая судьба.
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