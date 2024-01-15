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«Хочешь прославиться, ты должен делать, как в Европе». Ирина Дрига о западной пропаганде в сфере культуры

15 января 2024 16:53
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Новости Беларуси. Почему только свое имеет особый смысл? Как аутентичные традиции зашиты в код нации? Когда культура становится элементом политических спекуляций? На сложные вопросы искали ответы 15 января в прямом эфире ток-шоу «По существу». На площадке собралась настоящая творческая элита страны – искусствоведы, культурологи и деятели культуры.

«Хочешь прославиться, ты должен делать, как в Европе». Ирина Дрига о западной пропаганде в сфере культуры-1

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси:
Целое поколение режиссеров ушло благодаря тому, что им были задурены головы тем, что если ты хочешь победить, прославиться, ты должен делать, как в Европе. А как в Европе? Грязь, в стране плохо… Припомните один пресловутый фильм, который чуть ли не на «Оскар» выдвигали, об одном нашем провинциальном городе, выдавали зарплату хрусталем, как там было все плохо. Возносили этих режиссеров, причем девочки, мальчики приходили с трамвайной остановки, получали призы. Они считали, что они действительно новое слово в искусстве. Что эти люди принесли нашей культуре? Ничего. Ни фильмов их не помнят, ни людей этих нет. Что потеряла культура? Немногое.

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# Культура # общество # Ирина Дрига

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