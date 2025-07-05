Двое белорусов вышли в финал КМ по современному пятиборью

Белорусы продолжают успешно выступать на итоговом этапе Кубка мира по современному пятиборью. В решающую стадию квалифицировались Владислав Мелкозеров и Аким Гнедчик, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В группе Б Гнедчик застолбил второй результат. Атлет на одном дыхании преодолел все виды. На лазер-ран земляк отправился лидером. По ходу дистанции он долгое время возглавлял протокол, но финишировал вторым.

В первом полуфинале солировал Владислав Мелкозеров. Особенно убедителен он был в фехтовании, заняв первое место. Полоса препятствий также удалась. Здесь четвертый результат. Награды найдут своих обладателей 6 июля.