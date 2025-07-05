«Чтобы она не случилась вновь» – Лукашенко попросил не скрывать правду о Великой Отечественной

У Президента этот субботний день начался в окрестностях Могилева, на легендарном «Буйничском поле», где в такие же июльские дни 41-го развернулись ожесточенные бои с фашистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще именно здесь, на Днепровском рубеже, начался обратный отсчет до краха Третьего рейха. О значимости тех событий на пути к Великой Победе говорил Александр Лукашенко, открывая новый музей.

К сегодняшним достижениям шли дорогами Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, через период развала Советского Союза пришли к суверенному настоящему и тому, чем можем гордиться. Все же этот музей показывает, в принципе, историю края, который дал жизнь нашему народу тысячелетия назад. Экспозиция показывает тернистый путь белорусов через века к независимости – Лукашенко о музее Славы Могилевщины. И нет здесь никакого национализма, только факты, знание которых делает наш народ сильнее, позволяет чувствовать себя хозяевами своей земли и своей судьбы. Наша страна – сама по себе памятник стойкости и мужества. И если продолжать мысль Президента, новые, возможно, больше не стоит придумывать, сберечь бы уже существующие. Сберечь правдиво. Это важно. На истории, на ошибках учатся, и мы должны научиться их признавать, чтобы снова не попасть в страшную ситуацию. И если уж совсем предметно, наша главная задача сегодня – избежать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень просил бы всех вас, особенно сотрудников музея, нам нужна правда. Нам нужна сейчас справедливость. Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы прошлепали начало Великой Отечественной войны. Как Беларусь просто в течение пару месяцев оказалась под оккупацией. Это не только потому, что мы плохие были воины, не умели воевать, немцы были лучше. Мы оказались в какой-то степени не готовы к этой войне. Вот не нападут, вот договор о ненападении и прочее. По своему первому образованию историка я это хорошо знаю, особенно поднаторел за годы президентства. Да, мы ни на кого не нападаем. Будем умиротворять кого угодно. Будем предостерегать от войны. Но каждый день мы должны готовиться к этой войне, чтобы она не случилась вновь на нашей земле. И чтобы неожиданно ночью или в 4 утра на нас не напали и мы оказались не готовыми к этой защите. Я это говорю к тому, чтобы и эту правду мы говорили. Она была. Но, как все славяне, русские люди, мы, белорусы, украинцы – настоящие патриоты, мы долго запрягаем.

К сожалению, во время этого долгого времени мы потеряли немало людей. Но когда уже запряжем, как это было под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге, тогда уже нас остановить сложно. Вот, если кратко, для чего мы это делаем. Прошу вас, сохраните «Буйничское поле» и этот мемориал. Слушайте, это мы не только им, мы себе этот памятник воздвигли. Сюда будут проходить дети и внуки и будут говорить, что вот кто-то здесь трудился из родителей, дедушка работал, бабушка и так далее и тому подобное. Мы оставляем не только памятые образцы этой памяти той страшной войны, которую нам надо избежать. Это главная наша задача. Ну а как уже я часто говорю, мемом стало, а картошку мы вырастим, не переживайте. С Днем Независимости вас! Спасибо.

В знак благодарности главе государства подарили бессрочный абонемент на посещение музея. Подарок ценный, Александр Лукашенко обещал как-нибудь воспользоваться.