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Новости по тегу #Наталья Карчевская

Вторая Национальная школа ректоров проходит в Минске
27 августа 2026 10:58

Вторая Национальная школа ректоров проходит в Минске

Экспонаты со всей Беларуси! Узнали, как будет наполняться Национальный художественный музей
06 июля 2026 16:03

Экспонаты со всей Беларуси! Узнали, как будет наполняться Национальный художественный музей

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное
29 мая 2026 19:15

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное

В Минске провели конкурс «Дэнс-конгресс» – Наталья Карчевская рассказала о ярких номерах и победителях
28 апреля 2026 08:45

В Минске провели конкурс «Дэнс-конгресс» – Наталья Карчевская рассказала о ярких номерах и победителях

О карьере, силе женского стиля и личной философии – интервью с ректором БГУКИ Натальей Карчевской
17 марта 2026 13:10

О карьере, силе женского стиля и личной философии – интервью с ректором БГУКИ Натальей Карчевской

«Поэтические строки будут читать мужчины». В Купаловском театре прозвучит «Ода белорусской женщине»
18 февраля 2026 08:09

«Поэтические строки будут читать мужчины». В Купаловском театре прозвучит «Ода белорусской женщине»

Полонез, вальс и контрданс! Какие танцы были в репертуаре белорусских балов – рассказала Наталья Карчевская
28 декабря 2025 18:39

Полонез, вальс и контрданс! Какие танцы были в репертуаре белорусских балов – рассказала Наталья Карчевская

Каждый спектакль трогает душу. Пообщались с актёрами учебного театра БГУКИ
09 декабря 2025 09:29

Каждый спектакль трогает душу. Пообщались с актёрами учебного театра БГУКИ

Спектакли проходят с аншлагом! Ректор БГУКИ рассказала, чем уникален учебный театр вуза
02 декабря 2025 12:51

Спектакли проходят с аншлагом! Ректор БГУКИ рассказала, чем уникален учебный театр вуза

Кузнице талантов 50 лет! Как готовят деятелей культуры и искусств в БГУКИ?
08 октября 2025 19:55

Кузнице талантов 50 лет! Как готовят деятелей культуры и искусств в БГУКИ?

Университет талантов – поговорили с преподавателями и студентами БГУКИ
08 октября 2025 13:59

Университет талантов – поговорили с преподавателями и студентами БГУКИ

Выставочный проект университета культуры открылся в Минске
08 октября 2025 06:38

Выставочный проект университета культуры открылся в Минске