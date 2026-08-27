Новости по тегу #Наталья Карчевская

В центре внимания руководителей ведущих вузов страны, представителей министерств, Академии наук и ПВТ – создание университета будущего и укрепление технологической независимости государства.
«Возможность выставиться и представить те достижения, которые есть, в Минске – это тоже хорошо».
На Falcon Club Arena развернулось главное медийное событие двухлетия.
Масштабное событие собрало лучшие танцевальные коллективы со всей страны.
Героиня рубрики «Белорусочки» – ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств.
21 февраля мы отметим День родного языка. Каждый год Белорусский союз женщин встречает эту дату особенным творческим проектом. Уже сегодня, 18 февраля, на сцене Купаловского театра прозвучит «Ода белорусской женщине».
В 2025 году лейтмотивом новогоднего балла во Дворце Независимости были балы в мировой литературе. В этом году белорусские произведения не вспоминали, зато сами танцы, которые танцевали, и в нашей литературе фигурировали.
Чувственно и проникновенно, до глубины сердца. А ведь эти ребята еще не профессиональные артисты, а актеры студенческого театра Белорусского государственного университета культуры и искусств. Уже третий год они играют в спектаклях и собирают аншлаги.
Этим ребятам уже сегодня аплодируют стоя. Они актеры учебного театра Белорусского государственного университета культуры и искусств. Большинство – еще студенты, но это не мешает им каждый спектакль проводить с аншлагом.
Здесь готовят кадры по 16 специальностям. Художники, искусствоведы, хореографы, актеры и режиссеры.
Достижением является востребованность нынешних выпускников. То количество заявок, которые приходят от организаций – заказчиков кадров. Те отзывы, которые поступают от работодателей о работе наших выпускников.
Студенты и преподаватели вуза представили свои лучшие работы. Живопись, графика, керамика, ткачество и соломоплетение – разнообразие впечатляет.
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