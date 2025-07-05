Авиашоу, фейерверк и купальский костёр – чем удивляет фестиваль «Александрия собирает друзей»?

Вновь на живописный берег Днепра, где 5 июля собрались десятки тысяч гостей. География праздника «Купалья» ширится. Александрия собрала друзей уже в 16-й раз. Но поводов удивиться сегодня было немало. Километры торговых рядов, сувениры, угощения, десятки самобытных локаций для фото на память и, конечно, знакомство с новыми друзьями. А еще возможность научиться плести купальские венки, чтобы позже опустить их на воду, загадав сокровенное желание, ну а прежде – понаблюдать за грандиозным шоу самолетов. На воде, на земле и даже в воздухе – репортаж от всей белорусской души.

Юлия Мычка, корреспондент:

Уже 16 лет подряд александрийское поле отрывает двери в удивительный мир. Когда-то он вырос из маленького местечкового праздника и достиг национального масштаба. Одна летняя ночь собирает друзей, с кем нечего делить, но есть чем поделиться.

Успех фестиваля – закономерен. Он выткан из прочных нитей традиционных славянских ценностей, и это живое напоминание о том, кто мы и откуда. Эта глубокая мудрость предков упакована здесь в самые актуальные, современные тренды Беларуси – то, чем живет страна сегодня. Именно за этим невероятным сочетанием прошлого и настоящего ручейки туристов стекаются сюда со всей Беларуси и не только.

Сразу такая атмосфера. Позитивно, так приятно, хорошо на душе.

Посмотрите вокруг, какие люди все добрые, какая красота. Мы каждый год здесь, каждый-каждый.

Здесь крылья у нас растут за нашу Беларусь. Это мое родное, мое близкое. И мне хочется говорить: я – белоруска!

Все люди ходят и улыбаются. Может быть, они не знают друг друга, но они радостные. Вот они машут руками с цветами, с веночками. Потому что мы белорусы. Место где сконцентрирована душа Беларуси – город мастеров. То ценное, ради чего в Александрию съезжаются коллекционеры и любители хенд-мейда со всей страны. В 2025 году участие в ярмарке приняли больше тысячи мастеров, в том числе рекордное число гостей из России.

Гульнара Джаналиева, мастер по декоративно-прикладному искусству Астраханской области России:

Праздник ошеломил меня своим масштабом, своими ресурсами. Очень много мастеров. Естественно, это новые знакомства, возможности, впечатления.