Большой театр готовит проект к 80-летию освобождения Беларуси – подробностями поделилась солистка
Новости Беларуси. Почему только свое имеет особый смысл? Как аутентичные традиции зашиты в код нации? Когда культура становится элементом политических спекуляций? На сложные вопросы искали ответы 15 января в прямом эфире ток-шоу «По существу». На площадке собралась настоящая творческая элита страны – искусствоведы, культурологи и деятели культуры.
Алена Сырова, СТВ:
В этом году и 80-летие со дня освобождения Беларуси. Об этом тоже забывать не нужно. Насколько я знаю, вы готовите проект.
Анастасия Москвина, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, народная артистка Беларуси:
У нас прекрасный проект будет. Игорь Павлович Колб, наш главный балетмейстер, наш главный режиссер Анна Дмитриевна Моторная, главный дирижер Артем Макаров – все наши главные специалисты делают прекрасный проект «Дневники памяти», посвященные освобождению Беларуси, на основе произведений белорусских классиков и современных композиторов. Опера, балет – такой проект, который мы провезем по всей Беларуси.
Игорь Колб, главный балетмейстер Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:
Это культурный слой, который необходим сегодня в подаче информации в новой форме. Прозвучала формулировка проект, что в принципе нетрадиционно для театра – мы привыкли к спектаклям, концертной деятельности. Но проектной деятельности до этого года не было.
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