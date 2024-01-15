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Большой театр готовит проект к 80-летию освобождения Беларуси – подробностями поделилась солистка

15 января 2024 17:28
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Новости Беларуси. Почему только свое имеет особый смысл? Как аутентичные традиции зашиты в код нации? Когда культура становится элементом политических спекуляций? На сложные вопросы искали ответы 15 января в прямом эфире ток-шоу «По существу». На площадке собралась настоящая творческая элита страны – искусствоведы, культурологи и деятели культуры.

Алена Сырова, СТВ:
В этом году и 80-летие со дня освобождения Беларуси. Об этом тоже забывать не нужно. Насколько я знаю, вы готовите проект.

Большой театр готовит проект к 80-летию освобождения Беларуси – подробностями поделилась солистка-1

Анастасия Москвина, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, народная артистка Беларуси:
У нас прекрасный проект будет. Игорь Павлович Колб, наш главный балетмейстер, наш главный режиссер Анна Дмитриевна Моторная, главный дирижер Артем Макаров – все наши главные специалисты делают прекрасный проект «Дневники памяти», посвященные освобождению Беларуси, на основе произведений белорусских классиков и современных композиторов. Опера, балет – такой проект, который мы провезем по всей Беларуси.

Большой театр готовит проект к 80-летию освобождения Беларуси – подробностями поделилась солистка-4

Игорь Колб, главный балетмейстер Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:
Это культурный слой, который необходим сегодня в подаче информации в новой форме. Прозвучала формулировка проект, что в принципе нетрадиционно для театра – мы привыкли к спектаклям, концертной деятельности. Но проектной деятельности до этого года не было.

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