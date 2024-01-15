Как москвичи отреагировали на «Дикую охоту короля Стаха»? Рассказала Анастасия Москвина
Новости Беларуси. Почему только свое имеет особый смысл? Как аутентичные традиции зашиты в код нации? Когда культура становится элементом политических спекуляций? На сложные вопросы искали ответы 15 января в прямом эфире ток-шоу «По существу». На площадке собралась настоящая творческая элита страны – искусствоведы, культурологи и деятели культуры.
Алена Сырова, СТВ:
В России, Москве есть интерес к Большому театру Беларуси. Есть и белорусское в Большом театре – «Дикая охота короля Стаха» в том числе. Это то, что российский зритель не мог видеть до этого. Какова была реакция? Понятно ли это было?
Анастасия Москвина, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, народная артистка Беларуси:
Когда это здорово сделано, когда это настоящее искусство, не имеет значения, на каком языке исполняется опера или что-то другое. Это прекрасная опера, которую мы привезли в рамках обменных гастролей Большого театра. Интерес был колоссальный, потому что москвичи увидели белорусскую оперу: композитор белорусский, исполнители, на белорусском языке и белорусский абсолютно сюжет. Полный зал был.
Сейчас Большой театр приезжал в Минск на гастроли, «Царскую невесту» они привозили и балет «Иван Грозный». Прекрасное у нас сотрудничество между двумя Большими театрами. Это говорит о том, что интерес к настоящему искусству не зависим от языка, национальности и существует всегда. Когда это высокая планка, нет вопросов.
Алена Сырова:
Если вдруг поставить перед собой задачу и весь репертуар составить только из белорусских произведений, то наверняка глобально мы потеряем большое количество зрителей?
Анастасия Москвина:
Вы же тоже не только картошку любите и кушать, вы любите добавить салатик, мяско, помидорчик. А опера, балет – все-таки это мировой кладезь всего. Это композиторы итальянской школы, французской, немецкой, русской. У нас двуязычие в стране, русский и белорусский – это два наших государственных языка.
В этом году год Пушкина, и у нас будет премьера «Евгения Онегина», мини-проект «Сказки Пушкина». Огромный репертуар в Большом театре именно русской классической оперы. Всех приглашаю, «Князь Игорь» в феврале, я буду исполнять партию Ярославны. Русский, белорусский, итальянский – это высший пилотаж.
«Слава богу, здесь нет ни одной гей-пары!» Как американцы реагируют на бал у Александра Лукашенко?
«Хочешь прославиться, ты должен делать как в Европе». Ирина Дрига о западной пропаганде в сфере культуры
«Ратую за то, чтобы белорусское было на высоте». Наталья Кузнецова о культурном суверенитете Беларуси