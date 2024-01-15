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«Ратую за то, чтобы белорусское было на высоте». Наталья Кузнецова о культурном суверенитете Беларуси

15 января 2024 16:27
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Новости Беларуси. Почему только свое имеет особый смысл? Как аутентичные традиции зашиты в код нации? Когда культура становится элементом политических спекуляций? На сложные вопросы искали ответы 15 января в прямом эфире ток-шоу «По существу». На площадке собралась настоящая творческая элита страны – искусствоведы, культурологи и деятели культуры.

Алена Сырова, СТВ:
Люди ходят на российские фильмы, понятно, что альтернативы белорусской нет. Насколько такая ситуация подвергает опасности наш культурный суверенитет?

«Ратую за то, чтобы белорусское было на высоте». Наталья Кузнецова о культурном суверенитете Беларуси-1

Наталья Кузнецова, директор РИУ «Культура і мастацтва»:
Суверенитет культуры начинается далеко у истоков. Культура уходит далеко корнями, это наше родное, белорусское, которое лежит у нас на подсознании. Мы это ценим, это наша колыбель. Я ратую за то, чтобы наше, белорусское, было на высоте. У нас много хорошего есть, мы об этом должны рассказывать.

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# Культура # общество # Алена Сырова # Наталья Кузнецова

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