«Ратую за то, чтобы белорусское было на высоте». Наталья Кузнецова о культурном суверенитете Беларуси

Новости Беларуси. Почему только свое имеет особый смысл? Как аутентичные традиции зашиты в код нации? Когда культура становится элементом политических спекуляций? На сложные вопросы искали ответы 15 января в прямом эфире ток-шоу «По существу». На площадке собралась настоящая творческая элита страны – искусствоведы, культурологи и деятели культуры.

Алена Сырова, СТВ:

Люди ходят на российские фильмы, понятно, что альтернативы белорусской нет. Насколько такая ситуация подвергает опасности наш культурный суверенитет?