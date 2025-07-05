Каменецкий район первым в стране приступил к массовой уборке

Все экипажи – в полях, а это больше сотни комбайнов. Каменецкий район одним из первых в стране приступил к массовой уборке зерновых. Зерновой клин составляет 34 тысячи гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На очереди озимый ячмень, его посеяли на площади 2 600 гектаров. Культура, которая позволяет опробовать технику и запустить впервые в сезоне зерносушильные комплексы. Погода в этом году будет способствовать хорошему урожаю, – отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне во время общения с ветеранами на Кургане Славы. Налиться зерновым позволили дожди, которые пришли на смену весенним заморозкам.

Старинный белорусский обряд – зажиночный напев, чтобы точно год стал щедрым и хлебным. И хоть на смену серпу пришла отечественная высокопроизводительная техника, первые снопы из колосьев нового урожая плетут вручную. На низком старте экипаж из 103 комбайнов Каменецкого района.

Валерий Корнелюк, механизатор сельхозпредприятия «Агротурна»:

16-й сезон, с настроением веселым, азартным. Урожай, чтобы был хороший, чтобы дождь не мешал. Если мы намолотим много, значит, у нас будет в государстве много денег. И хлеб наш будет.

На один комбайн в Каменецком районе приходится порядка 330 гектаров. Парк техники значительно обновили. За день в бункер уходит до 100 тонн зерна.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Каменецкий район первым в стране приступил к массовой уборочной. В полях – все экипажи. Это старт. В хозяйстве «Агротурна» рассчитывают прибавить 20 % к урожаю прошлого года. Зерновой клин – 4 000 гектаров. На зиму ячмень приходится 220. Культуру возделывают уже 15 лет. Урожайность доходит до 60 центнеров с гектара. Но в этом году скажутся весенние заморозки.

Сергей Шельпук, директор сельхозпредприятия «Агротурна»:

Озимый ячмень, конечно, немножко подморозило. А так, в принципе, в этом году дождики проходят регулярно, думаю, урожай будет неплохой. У нас работают и помощниками, и комбайнерами инженерная служба, МЧС нам помогает, один человек работает из МЧС. Семь комбайнов у нас, все экипажи укомплектованы. Думаю, если погода не будет мешать, то в сроки мы вложимся.

Подсидел собственного деда в кабине комбайна, на котором тот проработал более 40 лет – так шутят про Алексея Плытика. Техник-механик из числа тех, кто меняет специальность на время уборочной. Сам практически ровесник своей техники. Алексей Плытик, техник-механик сельхозпредприятия «Агротурна»:

Старше на два года я его. Я 99-го, комбайн 2001 года.

– Как так получилось, что вы на него попали в свои 26?

– Своими руками, когда ты это все покрутишь, тогда поймешь всю суть уборки и так далее. Надо знать ремонт и вот эти все основные моменты.