«Россиянам интересно, как белорусы видят русскую классику» – Сергей Ковальчик

Новости Беларуси. Почему только свое имеет особый смысл? Как аутентичные традиции зашиты в код нации? Когда культура становится элементом политических спекуляций? На сложные вопросы искали ответы 15 января в прямом эфире ток-шоу «По существу». На площадке собралась настоящая творческая элита страны – искусствоведы, культурологи и деятели культуры.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. М. Горького:

Как на нас смотрят в России на больших гастролях? Им интересно, как белорусы видят русскую классику. В остальные моменты мы все браться и одинаковые, но когда дело касается спектакля, они отстраняются: интересно, а как белорусы покажут нашего Островского, нашего Чехова? Представьте себе премьеру «Павлинки» в МХАТе: как бы мы смотрели на это? Профессор школы студии МХАТ Анна Петрова, известный специалист в области сценической речи, была на мастер-классе и попала на мой спектакль еще в РТБД «Вечная песня». Она вышла, посмотрела и говорит: я думала, мы одно и то же, но, оказывается, между нами большая разница. Я говорю, Анна Владимировна, а вам понятен без перевода язык? «Все понятно!» Видите, у нас общий язык, но в менталитете, в каких-то деталях мы очень отличаемся.