Прямой эфир

Белорусское – это крестьянское, шляхетное или советское? Спросили у ректора БГУКИ

15 января 2024 17:32
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Новости Беларуси. Почему только свое имеет особый смысл? Как аутентичные традиции зашиты в код нации? Когда культура становится элементом политических спекуляций? На сложные вопросы искали ответы 15 января в прямом эфире ток-шоу «По существу». На площадке собралась настоящая творческая элита страны – искусствоведы, культурологи и деятели культуры.

Кирилл Казаков, СТВ:
У нас в один «прекрасный» момент говорят, что все белорусское – это лапти и плетеные шляпы, что-то деревенское. Потом пришло новое, что все белорусское – это шляхетное: Мирский, Несвижский замок. Затем резко пришли «Песняры», и кажется, что все белорусское – это советское. Так какое оно, белорусское?

Белорусское – это крестьянское, шляхетное или советское? Спросили у ректора БГУКИ-1

Наталья Карчевская, ректор БГУКИ:
Оно разное! Даже по специальностям, которыми мы занимаемся, не бывает культура одна: только традиционная или только современная. Поэтому нельзя зацикливаться на одном жанре, на одном виде искусства, нужно видеть все сразу.

У нас был форум всех вузов культуры стран СНГ, в том числе китайцы приезжали. Попросили организовать концерт оркестра имени Жиновича. Сидели только молодые студенты, преподаватели творческих вузов. Они с удовольствием все это воспринимали. Просто, к сожалению, нам долгое время говорили: «Ну, что же вы пойдете на хор Титовича, это колхозно». Моя мама все время говорила: «Да, я колхозница. У меня первая запись в трудовой книжке – я работала в колхозе».

Белорусское – это крестьянское, шляхетное или советское? Спросили у ректора БГУКИ-4

Кирилл Казаков:
Мы последние лет 20 пытаемся менять понятие «колхоз» в обратную сторону.

Наталья Карчевская:
Не все сразу. Когда все пытаются сделать вид, что мы элита какая-то…

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# Культура # общество # Наталья Карчевская # Кирилл Казаков

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