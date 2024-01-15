Белорусское – это крестьянское, шляхетное или советское? Спросили у ректора БГУКИ

Новости Беларуси. Почему только свое имеет особый смысл? Как аутентичные традиции зашиты в код нации? Когда культура становится элементом политических спекуляций? На сложные вопросы искали ответы 15 января в прямом эфире ток-шоу «По существу». На площадке собралась настоящая творческая элита страны – искусствоведы, культурологи и деятели культуры.

Кирилл Казаков, СТВ:

У нас в один «прекрасный» момент говорят, что все белорусское – это лапти и плетеные шляпы, что-то деревенское. Потом пришло новое, что все белорусское – это шляхетное: Мирский, Несвижский замок. Затем резко пришли «Песняры», и кажется, что все белорусское – это советское. Так какое оно, белорусское?