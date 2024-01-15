Белорусское – это крестьянское, шляхетное или советское? Спросили у ректора БГУКИ

Новости Беларуси. Почему только свое имеет особый смысл? Как аутентичные традиции зашиты в код нации? Когда культура становится элементом политических спекуляций? На сложные вопросы искали ответы 15 января в прямом эфире ток-шоу «По существу». На площадке собралась настоящая творческая элита страны – искусствоведы, культурологи и деятели культуры.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас в один «прекрасный» момент говорят, что все белорусское – это лапти и плетеные шляпы, что-то деревенское. Потом пришло новое, что все белорусское – это шляхетное: Мирский, Несвижский замок. Затем резко пришли «Песняры», и кажется, что все белорусское – это советское. Так какое оно, белорусское?
Наталья Карчевская, ректор БГУКИ:
Оно разное! Даже по специальностям, которыми мы занимаемся, не бывает культура одна: только традиционная или только современная. Поэтому нельзя зацикливаться на одном жанре, на одном виде искусства, нужно видеть все сразу.
У нас был форум всех вузов культуры стран СНГ, в том числе китайцы приезжали. Попросили организовать концерт оркестра имени Жиновича. Сидели только молодые студенты, преподаватели творческих вузов. Они с удовольствием все это воспринимали. Просто, к сожалению, нам долгое время говорили: «Ну, что же вы пойдете на хор Титовича, это колхозно». Моя мама все время говорила: «Да, я колхозница. У меня первая запись в трудовой книжке – я работала в колхозе».