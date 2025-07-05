Белорусские борцы вольного стиля вылетели из сеток молодёжного ЧЕ

Второй соревновательный день молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе вновь не принес положительных эмоций. Наши рестлеры вылетели из сеток на ранних стадиях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До четвертьфиналов своих весовых категорий сумели добраться Муслим Махмудов и Алексей Жоров. Еще двое остановились в квалификации. Право на утешение парни получат только в том случае, если соперники завоюют место в финале.

Накануне вечером сильнейшей на континенте в весовой категории до 72 килограммов стала Алина Шевчук. По ходу турнира она провела четыре схватки и одержала уверенные победы. Всем соперницам белоруска позволила набрать только балл. В финале была повержена Эльвира Эрссон из Швеции – 4:0. Шевчук, таким образом, стала трехкратной чемпионкой Европы. Девушки на нынешнем старте выступили выше всяческих похвал. В активе команды пять медалей.