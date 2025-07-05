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Белорусские борцы вольного стиля вылетели из сеток молодёжного ЧЕ

05 июля 2025 17:30
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Второй соревновательный день молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе вновь не принес положительных эмоций. Наши рестлеры вылетели из сеток на ранних стадиях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До четвертьфиналов своих весовых категорий сумели добраться Муслим Махмудов и Алексей Жоров. Еще двое остановились в квалификации. Право на утешение парни получат только в том случае, если соперники завоюют место в финале.

Накануне вечером сильнейшей на континенте в весовой категории до 72 килограммов стала Алина Шевчук. По ходу турнира она провела четыре схватки и одержала уверенные победы. Всем соперницам белоруска позволила набрать только балл. В финале была повержена Эльвира Эрссон из Швеции – 4:0. Шевчук, таким образом, стала трехкратной чемпионкой Европы. Девушки на нынешнем старте выступили выше всяческих похвал. В активе команды пять медалей.

# Борьба

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