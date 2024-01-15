Уехал в Россию и вернулся звездой. Можно ли быть популярным в Беларуси без зарубежной аудитории?

Кирилл Казаков, СТВ: У нас говорят, чтобы стать даже эстрадной звездой, нужно стать популярным в России. Вернувшись сюда, ты становишься звездой – это действительно так? В искусстве та же история?

Новости Беларуси. Почему только свое имеет особый смысл? Как аутентичные традиции зашиты в код нации? Когда культура становится элементом политических спекуляций? На сложные вопросы искали ответы 15 января в прямом эфире ток-шоу «По существу». На площадке собралась настоящая творческая элита страны – искусствоведы, культурологи и деятели культуры.

Игорь Колб, главный балетмейстер Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

В нашей специфике невозможно то, что возможно на «Фактор.BY». Ты пришел с улицы, получил звездность. Есть много талантов, которые найдены из ниоткуда.

Кирилл Казаков:

Если говорить о белорусскости, насколько она играет – уехал и вернулся?

Игорь Колб:

Она играет большое значение, играет образование, играют школы искусств, колледжи, потому что во всех глубинках Беларуси сложно сказать, какое количество у нас подводящих учебных заведений, вузов, чтобы состоялась та или иная личность.

Алена Сырова, СТВ:

У нас как всегда было: поехал в Москву, в Питер, там выучился. И теперь, конечно же, он вернулся, значит он в тысячу раз образованнее, лучше и качественнее, ему мы отдадим предпочтение, чем своему.