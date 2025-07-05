«Сморгонь» победила «Гомель» в ЧБ по футболу

«Сморгонь» обыграла «Гомель» на старте третьего дня 15-го тура чемпионата страны по футболу. Это, пожалуй, пока самый громкий результат выходных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева поля оказались весьма изобретательны в нападении. Первого точного удара пришлось ждать очень долго. Едва началась вторая половина, как Думбия вывел свой коллектив вперед. Пребывали в приподнятом настроении исполнители «Сморгони» совсем недолго. Через 120 секунд равенство восстановил Бутько. Развязка наступила в концовке. Масловский обозначает претензии на три очка, а Думбия окончательно оформляет победу – 3:1.