Резко, прямо, зато доходчиво. Итоги рабочей поездки Президента в Глубокое

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая точка в маршруте Президента – известный своей сгущенкой молочно-консервный комбинат. Здесь перерабатывают 16 % молока всего региона и, кроме знаменитого лакомства, выпускают сыры и сухие молочные продукты. Но, как оказалось, не все сладко. Незапланированный визит на местный мясокомбинат обнажил некоторые проблемы. Более детально их рассмотрели на совещании. Тему продолжит Алена Сырова.

Ирина Васькович, начальник производства Глубокского молочноконсервного комбината:

Натуральное нормализованное молоко, сахар, лактоза, сахар пищевой – все. Кроме этого мы больше ничего не вносим.

Начальник производства Глубокского молочноконсервного завода озвучивает тот самый рецепт, который на протяжении десятилетий обеспечивает сладкую жизнь миллионам любителей сгущенки. В извечной борьбе с конкурентами из Рогачева здесь придумывают новые вкусы (хочешь – вишневую, хочешь – арахисовую), но уровень качества оставляют неизменно высоким. И, конечно, стараются разнообразить предложение. Под брендом «Глубокое» выпускают 79 наименований молочной продукции. Среди прочего – сухое молоко и сыворотка.

Ирина Васькович:

Цех по производству сыра – это наш браславский филиал. У нас есть цех по производству масла, жестянобаночный цех и консервный цех. Производим сухие молочные консервы, это обезжиренное сухое молоко, цельное молоко и сухая сыворотка, в частности сыворотка деморализованная, которая пользуется в настоящее время спросом.

Основные потребители сыворотки – Россия и Китай. Как вы понимаете, спрос гигантов едва ли можно удовлетворить и десятью такими заводами. В плане экспорта непаханое поле, ограниченное лишь собственными возможностями. В данном случае недостаточным количеством сырья. Ежедневно на этом предприятии перерабатывают менее 300 тонн молока (хотя мощности позволяют минимум вдвое больше). Вот так теряется выгода и деньги, упускаются возможности. В связи с этим президентский тезис актуален для всех белорусских предприятий, хоть и озвучен на Глубокском молочном комбинате. Лукашенко об АПК страны: «Только поросячий визг должен оставаться. Вот так мы должны работать». Читайте здесь.

Глубокский МКК с недавнего времени во главе одного из семи агрообъединений Витебской области. В его составе 23 хозяйства. С увеличением количества сырьевых баз логично было бы забыть о дефиците сырья, как о проблеме, но пока желаемого эффекта нет. Напротив. Успешное предприятие, по сути, оплачивает существование отданных под крыло, а не развивает их. И вроде дела идут хорошо, но хотелось бы лучше. О проблемах и не только главе государства рассказали во время экскурсии, подкрепили дегустацией.

Угощали не только молочной, но и мясной продукцией. Совпадение ли, но именно после этого в маршруте Президента возник визит на Глубокский мясокомбинат. Проблема там общая с МКК – дефицит сырья. На месте видят выход – забрать сырьевую базу у коллег из Миор. Но было бы все так просто. ​«Дай мне то, что без всяких добавок». Лукашенко продегустировал глубокскую сгущенку.

Возмущение совершенно справедливо. Сейчас не те времена, чтобы вкладываться в то, что не принесет результата. Да еще и в ущерб другим сферам. И это вопрос вовсе не локальный, как может показаться на первый взгляд. Кажется, не все до сих пор осознали всю серьезность ситуации, сложившейся вокруг нашей страны, и не готовы в полной мере быть самостоятельными. Подробности тут. «Даже если два, а ты третий. Начинай с этого». Лукашенко объяснил, что делать, если некому работать.