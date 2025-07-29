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В Болгарии масштабные лесные пожары вышли из-под контроля

29 июля 2025 07:34
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В Болгарии масштабные лесные пожары вышли из-под контроля. Несмотря на усилия спасателей, остановить пламя не удается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии масштабные лесные пожары вышли из-под контроля-2

В зоне бедствия оказались более 100 населенных пунктов. Одна деревня полностью уничтожена. Свои дома вынуждены покинуть тысячи местных жителей. В некоторых районах в целях безопасности отозваны пожарные. На борьбу со стихией направлены армейские подразделения. Власти Болгарии назвали ситуацию критической и обратились за помощью к Евросоюзу. Положение осложняется тем, что сейчас в стране установилась аномальная жара. Температура воздуха поднимается почти до 50 градусов. 

# Пожары

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