В Болгарии масштабные лесные пожары вышли из-под контроля. Несмотря на усилия спасателей, остановить пламя не удается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне бедствия оказались более 100 населенных пунктов. Одна деревня полностью уничтожена. Свои дома вынуждены покинуть тысячи местных жителей. В некоторых районах в целях безопасности отозваны пожарные. На борьбу со стихией направлены армейские подразделения. Власти Болгарии назвали ситуацию критической и обратились за помощью к Евросоюзу. Положение осложняется тем, что сейчас в стране установилась аномальная жара. Температура воздуха поднимается почти до 50 градусов.