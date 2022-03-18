«Даже если два, а ты третий. Начинай с этого». Лукашенко объяснил, что делать, если некому работать

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резко, прямо, зато доходчиво. Александр Лукашенко высказался и о кадрах. Желающих работать на результат в сельском хозяйстве немного, но они есть. Так, может, стоит наконец определиться, кто есть кто, и объединить усилия с ними, а не тратить ресурс впустую.