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«Даже если два, а ты третий. Начинай с этого». Лукашенко объяснил, что делать, если некому работать

18 марта 2022 18:11
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Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Резко, прямо, зато доходчиво. Александр Лукашенко высказался и о кадрах. Желающих работать на результат в сельском хозяйстве немного, но они есть. Так, может, стоит наконец определиться, кто есть кто, и объединить усилия с ними, а не тратить ресурс впустую.  

«Даже если два, а ты третий. Начинай с этого». Лукашенко объяснил, что делать, если некому работать-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Есть техника, но люди не работают. Я бы что сделал на месте руководителя? Завтра пришел, собрал всех и пенсионеров, кто и раньше работал: «Ребята, кто хочет работать? Вот у нас 3,5 тысячи гектаров. Ты, ты и ты». Дисциплина, порядок, начинаем завтра с 7 утра. К каждому из них приехав домой… Я понимаю, что некоторые сидят: «Ну что ты мне тут говоришь, у меня пять человек осталось». Даже если два, а ты третий. Начинай с этого. И не надо никого там держать, потому что момент такой. С одной стороны, тяжелейшая ситуация, душить нас будут вместе с Россией. С одной стороны, тяжело, легче не будет. Кто вам сейчас отвалит эти деньги? Не будет легче. Но с другой стороны, для вас, аграриев, и для тех, кто производит сельхозтехнику, – счастье.  

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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