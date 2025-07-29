В Пекине непогода унесла жизни более 30 человек. Уже несколько дней китайскую столицу заливают сильные ливни. В некоторых районах выпало до 300 миллиметров осадков, что спровоцировало внезапные наводнения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 80 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. В самом Пекине, а также в пострадавшей от стихии провинции Хэбэй, был введен самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. По данным властей, тайфун повредил более 30 участков дорог, без электричества остаются около 140 населенных пунктов.

В пострадавшие от стихии районы отправляют гуманитарную помощь. Не исключено, что ситуация ухудшится: синоптики предупреждают, что дожди не прекратятся до конца недели и накроют большую часть страны.