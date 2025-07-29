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В Пекине непогода унесла жизни более 30 человек

29 июля 2025 08:00
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В Пекине непогода унесла жизни более 30 человек. Уже несколько дней китайскую столицу заливают сильные ливни. В некоторых районах выпало до 300 миллиметров осадков, что спровоцировало внезапные наводнения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пекине непогода унесла жизни более 30 человек-2

Более 80 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. В самом Пекине, а также в пострадавшей от стихии провинции Хэбэй, был введен самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. По данным властей, тайфун повредил более 30 участков дорог, без электричества остаются около 140 населенных пунктов. 

В пострадавшие от стихии районы отправляют гуманитарную помощь. Не исключено, что ситуация ухудшится: синоптики предупреждают, что дожди не прекратятся до конца недели и накроют большую часть страны.

# Китай # Наводнение

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