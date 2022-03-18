Прямой эфир

«Дай мне то, что без всяких добавок». Лукашенко продегустировал глубокскую сгущёнку

18 марта 2022 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая точка в маршруте Президента – известный своей сгущенкой молочно-консервный комбинат. Здесь перерабатывают 16 % молока всего региона и, кроме знаменитого лакомства, выпускают сыры и сухие молочные продукты.

«Дай мне то, что без всяких добавок». Лукашенко продегустировал глубокскую сгущёнку-1

О проблемах и не только главе государства рассказали во время экскурсии, подкрепили дегустацией.

«Дай мне то, что без всяких добавок». Лукашенко продегустировал глубокскую сгущёнку-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты мне дай то, что без всяких добавок. Спасибо.

«Дай мне то, что без всяких добавок». Лукашенко продегустировал глубокскую сгущёнку-7

Ну, наша пища.

Угощали не только молочной, но и мясной продукцией. Совпадение ли, но именно после этого в маршруте Президента возник визит на Глубокский мясокомбинат. Проблема там общая с МКК – дефицит сырья. На месте видят выход – забрать сырьевую базу у коллег из Миор. Но было бы все так просто.

«Дай мне то, что без всяких добавок». Лукашенко продегустировал глубокскую сгущёнку-10

Александр Лукашенко:
Если бы мы понимали, что завтра и здесь, и там будет 120 % сырья, ну так мы бы не трогали его. Но если мы видим на ближайшую перспективу, что не будет обвального роста сырьевой базы, надо делать этот шаг.

Лукашенко об АПК страны: «Только поросячий визг должен оставаться. Вот так мы должны работать». Подробнее здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Александр Субботин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о беженцах из Украины: «В единственной стране моим указом получили такое же право, как все белорусы»
18 марта 2022 17:06

Лукашенко о беженцах из Украины: «В единственной стране моим указом получили такое же право, как все белорусы»

Минтранс надеется на восстановление объёма пассажирских перевозок между Беларусью и с Россией
18 марта 2022 16:46

Минтранс надеется на восстановление объёма пассажирских перевозок между Беларусью и с Россией

Григорий Азарёнок: нет никаких полутонов. Либо ты патриот, отчизнолюб, либо ты продажный червь
18 марта 2022 16:36

Григорий Азарёнок: нет никаких полутонов. Либо ты патриот, отчизнолюб, либо ты продажный червь