«Дай мне то, что без всяких добавок». Лукашенко продегустировал глубокскую сгущёнку

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая точка в маршруте Президента – известный своей сгущенкой молочно-консервный комбинат. Здесь перерабатывают 16 % молока всего региона и, кроме знаменитого лакомства, выпускают сыры и сухие молочные продукты.

О проблемах и не только главе государства рассказали во время экскурсии, подкрепили дегустацией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты мне дай то, что без всяких добавок. Спасибо.

Ну, наша пища. Угощали не только молочной, но и мясной продукцией. Совпадение ли, но именно после этого в маршруте Президента возник визит на Глубокский мясокомбинат. Проблема там общая с МКК – дефицит сырья. На месте видят выход – забрать сырьевую базу у коллег из Миор. Но было бы все так просто.