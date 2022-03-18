Игорь Конашенков: «Мелитополь живёт обычной жизнью. Работают магазины»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что конфликт в Украине не должен выйти за пределы страны. Однако на фоне этих заявлений Запад продолжает «накачивать» националистов и ВСУ вооружением, а теперь еще и деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неспокойно и в самой Украине. Утром почти во всех областях страны была объявлена воздушная тревога. Прогремели взрывы во Львове и Николаеве. Ночью с подконтрольной Киеву территории по жилым кварталам Мелитополя были выпущены три ракеты «Точка-У» с кассетными боевыми частями, но российская ПВО отразила атаку.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России:
Обстрел города производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями. Вооруженными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет. В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима, двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены. Особо хочу подчеркнуть, что Мелитополь живет обычной жизнью. Работают магазины и общественный транспорт. Российскими военнослужащими в город ежедневно доставляется гуманитарная помощь, о чем неоднократно рассказывали и показывали представители СМИ. Очередное применение киевским режимом баллистических ракет по мирным жителям, заведомо зная об отсутствии в жилых кварталах Мелитополя огневых позиций российских вооруженных сил, подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины.
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