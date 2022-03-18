Игорь Конашенков: «Мелитополь живёт обычной жизнью. Работают магазины»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что конфликт в Украине не должен выйти за пределы страны. Однако на фоне этих заявлений Запад продолжает «накачивать» националистов и ВСУ вооружением, а теперь еще и деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неспокойно и в самой Украине. Утром почти во всех областях страны была объявлена воздушная тревога. Прогремели взрывы во Львове и Николаеве. Ночью с подконтрольной Киеву территории по жилым кварталам Мелитополя были выпущены три ракеты «Точка-У» с кассетными боевыми частями, но российская ПВО отразила атаку.