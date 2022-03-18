Александр Лукашенко об АПК в Глубоком: «Было дно, а стало ещё хуже. То есть ниже дна»

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Николай Николаевич, прошло два года. Замысел понятен. В чем дело? Стало хуже. Вот общий вывод, как губернатор сказал и все отмечают, стало хуже. Зачем делали? Николай Шерстнев настаивает: нельзя так быстро ждать результата. Да и плюсы же есть. Удалось решить вопрос с долгами некоторых хозяйств – их взяли на себя головные предприятия в структурах. Начали строительство новых цехов. Но того ли ждали? Лукашенко об АПК страны: «Только поросячий визг должен оставаться. Вот так мы должны работать» (здесь подробности). Александр Лукашенко:

Было дно, а стало еще хуже. То есть ниже дна.

Николай Шерстнев, экс-губернатор Витебской области:

Нет, не стало. Вот это дно с разбитыми свинокомплексами, откормочными площадками – вот это было дно. А сегодня в каждом предприятии построен новый профилакторий, сохранность телят. Александр Лукашенко:

Подождите, все мы делаем во имя чего? Во имя того, чтобы получить деньги и дальше развивать производство, платить людям заработную плату. А вы этого не можете сейчас делать. Давайте без популизма. Вы можете вообще ничего не делать, не работать, лежать на печке. Вот все вместе идите сегодня лягте и спите там. Но ко мне не ходите, пожалуйста. Это еще хуже, когда люди вкалывают, работают. Николай Шерстнев:

Вот практически, если ничего не сорвется, этот год область отработает, заработают свинокомплексы, заработают площадки, докомплектуется скот. Александр Лукашенко:

Как он закомплектуется, Николай Николаевич, если у вас дохнет скот? С каждым разом падеж скота все выше и выше. Николай Шерстнев:

Неправда. С каждым годом уменьшается падеж скота.