Александр Лукашенко об АПК в Глубоком: «Было дно, а стало ещё хуже. То есть ниже дна»
Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Николай Николаевич, прошло два года. Замысел понятен. В чем дело? Стало хуже. Вот общий вывод, как губернатор сказал и все отмечают, стало хуже. Зачем делали?
Николай Шерстнев настаивает: нельзя так быстро ждать результата. Да и плюсы же есть. Удалось решить вопрос с долгами некоторых хозяйств – их взяли на себя головные предприятия в структурах. Начали строительство новых цехов. Но того ли ждали?
Лукашенко об АПК страны: «Только поросячий визг должен оставаться. Вот так мы должны работать» (здесь подробности).
Александр Лукашенко:
Было дно, а стало еще хуже. То есть ниже дна.
Николай Шерстнев, экс-губернатор Витебской области:
Нет, не стало. Вот это дно с разбитыми свинокомплексами, откормочными площадками – вот это было дно. А сегодня в каждом предприятии построен новый профилакторий, сохранность телят.
Александр Лукашенко:
Подождите, все мы делаем во имя чего? Во имя того, чтобы получить деньги и дальше развивать производство, платить людям заработную плату. А вы этого не можете сейчас делать. Давайте без популизма. Вы можете вообще ничего не делать, не работать, лежать на печке. Вот все вместе идите сегодня лягте и спите там. Но ко мне не ходите, пожалуйста. Это еще хуже, когда люди вкалывают, работают.
Николай Шерстнев:
Вот практически, если ничего не сорвется, этот год область отработает, заработают свинокомплексы, заработают площадки, докомплектуется скот.
Александр Лукашенко:
Как он закомплектуется, Николай Николаевич, если у вас дохнет скот? С каждым разом падеж скота все выше и выше.
Николай Шерстнев:
Неправда. С каждым годом уменьшается падеж скота.
Александр Лукашенко:
Потому что скота нет. Если дно, то от этого дна ты должен был за два года хотя бы на 2 % подняться. Вот о чем идет речь. Это меня больше всего волнует. Ведь вопрос в чем стоял? Все закредитованы, работать не могли. Дайте вздохнуть, дайте воздуха. Мы не только воздуха дали, мы вам кислород тоннами возили, чтобы вы дышали. То есть те деньги, которые вы должны были (раньше договаривались) вернуть, вы их не вернули. Кто-то недополучил эти деньги. А сегодня вы говорите нам за 38-й год отнести. Ну, относите, я не против, идите кредиторов просите. Но ко мне не приходите. Я не буду в экономике диктатуру устраивать. Там свои законы, объективные законы, поэтому чего я буду ломать эти законы? Хватит. Вот мы сломали, а толку нет.
«Есть факты задержек зарплаты». Президент о проблемах агропромышленных объединений Витебской области (подробнее тут).