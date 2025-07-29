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«Аэрофлот» продолжает отменять рейсы из Москвы в Минск и в обратном направлении

29 июля 2025 07:31
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«Аэрофлот» продолжает отменять рейсы из Москвы в столицу Беларуси и в обратном направлении. Это следует из данных онлайн-табло Национального аэропорта Минск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Аэрофлот» продолжает отменять рейсы из Москвы в Минск и в обратном направлении-2

Так, отменен ночной рейс, который должен был вылететь из Шереметьево и приземлиться в Минске в 01:45. Также отменен рейс со временем прилета в Минск в 10:45. Не будут совершены рейсы этого авиаперевозчика и в обратном направлении с временем вылета из Минска в 6:30 и 11:40. 

По данным онлайн-расписания, у «Аэрофлота» запланировано еще несколько рейсов из Шереметьево в Минск и обратно в российскую столицу, однако информации об их отмене или переносе на другое время пока нет. Напомним, корректировки в расписании российского авиаперевозчика произошли из-за сбоя в работе информационных систем компании. 

# Авиасообщение # Беларусь-Россия

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