«Аэрофлот» продолжает отменять рейсы из Москвы в Минск и в обратном направлении

«Аэрофлот» продолжает отменять рейсы из Москвы в столицу Беларуси и в обратном направлении. Это следует из данных онлайн-табло Национального аэропорта Минск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, отменен ночной рейс, который должен был вылететь из Шереметьево и приземлиться в Минске в 01:45. Также отменен рейс со временем прилета в Минск в 10:45. Не будут совершены рейсы этого авиаперевозчика и в обратном направлении с временем вылета из Минска в 6:30 и 11:40.

По данным онлайн-расписания, у «Аэрофлота» запланировано еще несколько рейсов из Шереметьево в Минск и обратно в российскую столицу, однако информации об их отмене или переносе на другое время пока нет. Напомним, корректировки в расписании российского авиаперевозчика произошли из-за сбоя в работе информационных систем компании.