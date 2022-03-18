«Этот механизм начнёт сам себя кормить и сам себя развивать». Александр Субботин дал комментарий после совещания с Президентом

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2,5 часа Президент, чиновники, руководители предприятий искали решение. Звучали разные мнения. Но ни одного о том, чтобы отказаться от идеи агрообъединений. Выходит, она не так уж и плоха?
Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
В каком виде им быть и куда дальше двигаться – вот это постоянно требует корректировки движения, потому что вокруг все меняется. И сама работа, структура оголяет некие проблемы. Наша первичная задача – то, что сделано, запустить, и оно начало работать. Тогда этот механизм начнет сам себя кормить и сам себя развивать.
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