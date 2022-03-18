«Этот механизм начнёт сам себя кормить и сам себя развивать». Александр Субботин дал комментарий после совещания с Президентом

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2,5 часа Президент, чиновники, руководители предприятий искали решение. Звучали разные мнения. Но ни одного о том, чтобы отказаться от идеи агрообъединений. Выходит, она не так уж и плоха?