«Есть факты задержек зарплаты». Президент о проблемах агропромышленных объединений Витебской области

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая точка в маршруте Президента – известный своей сгущенкой молочноконсервный комбинат. Здесь перерабатывают 16 % молока всего региона. Кроме знаменитого лакомства, выпускают сыры и сухие молочные продукты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Считаю такое положение крайне ненормальным, что в целом по всем объединениям за прошлый год получен убыток от реализации. Половина организаций работает с отрицательной рентабельностью. Выросли просроченные долги, процветают посредники и схемы выдачи многолетних авансов со стороны переработчиков в пользу неэффективных хозяйств.

Как меня информируют, есть факты задержек зарплаты рядовым работникам. Об этом я вас предупреждал отдельно. И на сей счет разговор последний. Комитет госконтроля докладывает о большой текучести кадров в АПК Витебщины. Половина руководителей имеет стаж работы менее трех лет. В ваших объединениях не хватает зоотехников, агрономов, ветврачей и других нужных специалистов. А ведь договаривались, что при объединении головном, допустим, в Глубоком, будут созданы бригады соответствующих специалистов, особенно ветеринарных врачей, и они будут обслуживать предприятия (колхозы, совхозы), которые входят в ваши интеграционные объединения. Ну, как вариант.

На прошлом совещании я лично предупреждал и отраслевого министра, и губернатора об ответственности за кадровую сторону вопроса. Не решим кадровый вопрос, не решим вопросы производственной дисциплины и других видов дисциплины, никаких проблем мы не решим.