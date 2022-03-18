«Острый дефицит денежных средств». Почему Александр Лукашенко был разочарован, приехав в Глубокое?

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая точка в маршруте Президента – известный своей сгущенкой молочно-консервный комбинат. Здесь перерабатывают 16 % молока всего региона и, кроме знаменитого лакомства, выпускают сыры и сухие молочные продукты. Но, как оказалось, не все сладко. Незапланированный визит на местный мясокомбинат обнажил некоторые проблемы.

Два года назад глава государства подписал указ о создании семи интеграционных объединений в Витебской области. Смысл был в том, чтобы вокруг крупных предприятий объединить те, что отстают, но могут производить необходимое сырье. Таким образом подтянуть общий уровень. На бумаге задумка выглядела идеальной, но, судя по всему, теория оказалась далека от практики. Пока. Александр Лукашенко не скрывает разочарования. Государство сделало все и даже больше. И что на выходе?

Объяснения Президент ждет от губернатора, притом не только нынешнего (Александр Субботин в должности всего-то несколько месяцев), но и от его предшественника, который и инициировал революционный указ. Николай Шерстнев тоже приглашен на совещание. Звучит много разных цифр, но даже у человека непогруженного они восторга не вызывают ни по глубокскому агрообъединению, ни по шести другим.