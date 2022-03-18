«Острый дефицит денежных средств». Почему Александр Лукашенко был разочарован, приехав в Глубокое?
Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первая точка в маршруте Президента – известный своей сгущенкой молочно-консервный комбинат. Здесь перерабатывают 16 % молока всего региона и, кроме знаменитого лакомства, выпускают сыры и сухие молочные продукты. Но, как оказалось, не все сладко. Незапланированный визит на местный мясокомбинат обнажил некоторые проблемы.
Два года назад глава государства подписал указ о создании семи интеграционных объединений в Витебской области. Смысл был в том, чтобы вокруг крупных предприятий объединить те, что отстают, но могут производить необходимое сырье. Таким образом подтянуть общий уровень. На бумаге задумка выглядела идеальной, но, судя по всему, теория оказалась далека от практики. Пока. Александр Лукашенко не скрывает разочарования. Государство сделало все и даже больше. И что на выходе?
Объяснения Президент ждет от губернатора, притом не только нынешнего (Александр Субботин в должности всего-то несколько месяцев), но и от его предшественника, который и инициировал революционный указ. Николай Шерстнев тоже приглашен на совещание. Звучит много разных цифр, но даже у человека непогруженного они восторга не вызывают ни по глубокскому агрообъединению, ни по шести другим.
Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Из-за чего это все? Что способствовало такой ситуации у нас по структурам...
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какой?
Александр Субботин:
Ну, ухудшению.
Александр Лукашенко:
Такого в экономике нет. Чуть-чуть добавили, стало хуже. Конкретно.
Александр Субботин:
Основная причина, как мы сказали, – была недостаточная загрузка производственных мощностей перерабатывающих предприятий, все-таки отсутствие четкого видения развития самих объединений, распыление денежных средств и сырьевых ресурсов, большой штат работников управляющей компании и в итоге острый дефицит денежных средств. То есть не до конца просчитывалось, куда деньги направлять. А направлять надо было сначала в те объекты, которые максимально быстро должны были дать нам отдачу. Вымывание оборотных средств на авансирование неперспективных сельхозорганизаций. Это все оказало такое влияние на развитие этих структур.
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