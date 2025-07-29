Прямой эфир

Минобороны: над Минском сбили неопознанный БЛА

29 июля 2025 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Минобороны: над Минском сбили неопознанный БЛА-0

В ночь на 29 июля ПВО Беларуси обнаружила и обезвредила неопознанный летающий объект, который нарушил правила использования воздушного пространства. Летательный аппарат был сбит средствами радиоэлектронной борьбы и упал на улице Матусевича в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В результате инцидента никто не пострадал. 

В ведомстве также сообщили, что принимает дополнительные меры по усилению контроля над состоянием воздушного пространства. Продолжается расследование, глава государства лично следит за развитием ситуации. Технические параметры беспилотника не разглашаются.

Читайте также:

В Беларуси производят свои БПЛА – побывали на предприятии и познакомились с уникальными новинками

Полёт дронов в Беларуси запрещён? Узнали, кто и на каких условиях может пользоваться БПЛА

Фото: Минобороны РБ

# Минобороны # Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Индонезия обсудили сотрудничество в военной сфере
29 июля 2025 07:37

Беларусь и Индонезия обсудили сотрудничество в военной сфере

«Аэрофлот» продолжает отменять рейсы из Москвы в Минск и в обратном направлении
29 июля 2025 07:31

«Аэрофлот» продолжает отменять рейсы из Москвы в Минск и в обратном направлении

Спасатели оказали помощь рыбакам на озере в Мядельском районе
29 июля 2025 07:20

Спасатели оказали помощь рыбакам на озере в Мядельском районе