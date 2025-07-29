Минобороны: над Минском сбили неопознанный БЛА

В ночь на 29 июля ПВО Беларуси обнаружила и обезвредила неопознанный летающий объект, который нарушил правила использования воздушного пространства. Летательный аппарат был сбит средствами радиоэлектронной борьбы и упал на улице Матусевича в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В результате инцидента никто не пострадал.

В ведомстве также сообщили, что принимает дополнительные меры по усилению контроля над состоянием воздушного пространства. Продолжается расследование, глава государства лично следит за развитием ситуации. Технические параметры беспилотника не разглашаются.

Читайте также:

В Беларуси производят свои БПЛА – побывали на предприятии и познакомились с уникальными новинками

Полёт дронов в Беларуси запрещён? Узнали, кто и на каких условиях может пользоваться БПЛА

Фото: Минобороны РБ