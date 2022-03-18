Лукашенко об АПК страны: «Только поросячий визг должен оставаться. Вот так мы должны работать»

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая точка в маршруте Президента – известный своей сгущенкой молочноконсервный комбинат. Здесь перерабатывают 16 % молока всего региона. Кроме знаменитого лакомства, выпускают сыры и сухие молочные продукты.

Главу государства интересовала работа предприятия, в особенности технологичность и степень переработки сырья. Говоря о задачах белорусского АПК, Александр Лукашенко подчеркнул, что мировой всплеск спроса на продукты питания – шанс для нас вовремя произвести и выгодно продать свою продукцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так это же преступление будет, если мы, как в деревне когда-то говорили, после поросенка оставляем какую-то шерсть и субпродукты. Только поросячий визг должен оставаться. Вот так мы должны работать, тем более сейчас, когда спрос на продукты питания растет в мире вообще бешеными темпами. Ну а с учетом санкций, вы понимаете, что Россию будем мы обеспечивать. И россияне. Но нам сейчас шанс на этом поднять сельское хозяйство. И россияне с удовольствием берут все товары, вот просто – давайте список, мы будем у вас покупать. Поэтому будет преступлением, если мы что-то в канализацию или на улицу выбросим.

После дегустации легендарной глубокской сгущенки и другой продукции региона Президент направился по незапланированному маршруту – на мясокомбинат. Там Александру Лукашенко доложили о реконструкции предприятия и экономических показателях.

Однако вопрос, который Президент остро поставил перед всей отраслью, – сырьевые зоны. Нам зачастую хватает и мощностей, и технологий, и умелых рук, а вот сырьевая логистика хромает. Перерабатывающие предприятия нужно эффективно загрузить. Все это стало темой серьезного разговора с руководством области.