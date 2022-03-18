Игорь Брыло: развивать прежде всего животноводство. Это нам надо, чтобы можно было восполнить недостающий объём

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С оптимизмом смотрит на ситуацию и министр сельского хозяйства. Игорь Брыло приводит в примеры удачные кооперации и верит, что при правильной расстановке приоритетов результат и в Витебской области не заставит себя ждать.