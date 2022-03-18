Игорь Брыло: развивать прежде всего животноводство. Это нам надо, чтобы можно было восполнить недостающий объём

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С оптимизмом смотрит на ситуацию и министр сельского хозяйства. Игорь Брыло приводит в примеры удачные кооперации и верит, что при правильной расстановке приоритетов результат и в Витебской области не заставит себя ждать.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства Беларуси:
Конечно, развивать прежде всего животноводство. Это нам надо для того, чтобы можно было восполнить недостающий объем на перерабатывающих предприятиях – это и молоко, и мясо. Ведется масштабная стройка по всем интеграционным структурам. Где-то сейчас еще может быть не все укомплектовано, но оно будет рано или поздно укомплектовано, даст, конечно же, свои результаты и так далее. Однозначно посмотрим по травам. Конечно, надо сделать так, чтобы Витебская область у нас масштабно смогла провести укосы. И как глава государства сегодня сказал про сенаж, пленку. Это тоже очень важный, серьезный аспект. И конечно, затронуты были вопросы подготовки к весенней посевной кампании.
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