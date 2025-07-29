Прямой эфир

Беларусь и Индонезия обсудили сотрудничество в военной сфере

29 июля 2025 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Беларусь продолжает выстраивать взаимовыгодные и многоплановые отношения со всеми заинтересованными в этом государствами. Так, сотрудничество в военной сфере мы развиваем со странами Юго-Восточной Азии. В Беларуси в эти дни с визитом делегация оборонного ведомства Индонезии во главе с профильным министром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь и Индонезия обсудили сотрудничество в военной сфере-2

Накануне вопросы двустороннего взаимодействия обсудили на встрече с начальником генштаба Вооруженных Сил – первым заместителем министра обороны Беларуси Павлом Муравейко. Стороны отдельно остановились на конкретном перечне мероприятий, планируемых к дальнейшей реализации. Участники встречи отметили дружеский характер межгосударственного взаимодействия, подчеркнув, что взаимное уважение исторических и культурных ценностей является той основой, которая позволяет выстраивать диалог в доверительном ключе.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Беларусь-Индонезия # Павел Муравейко

Другие новости рубрики

Все новости
«Аэрофлот» продолжает отменять рейсы из Москвы в Минск и в обратном направлении
29 июля 2025 07:31

«Аэрофлот» продолжает отменять рейсы из Москвы в Минск и в обратном направлении

Спасатели оказали помощь рыбакам на озере в Мядельском районе
29 июля 2025 07:20

Спасатели оказали помощь рыбакам на озере в Мядельском районе

Играй, учись, спасай! В Гродно открыли новый образовательный объект МЧС
29 июля 2025 06:59

Играй, учись, спасай! В Гродно открыли новый образовательный объект МЧС