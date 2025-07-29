Беларусь и Индонезия обсудили сотрудничество в военной сфере

Беларусь продолжает выстраивать взаимовыгодные и многоплановые отношения со всеми заинтересованными в этом государствами. Так, сотрудничество в военной сфере мы развиваем со странами Юго-Восточной Азии. В Беларуси в эти дни с визитом делегация оборонного ведомства Индонезии во главе с профильным министром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.