Узнать больше с дополненной реальностью. Как технологии по-новому раскрывают почтовые марки?

Новости Беларуси. Белорусская филателия отмечает юбилей. 30 лет назад была выпущена первая почтовая марка в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря популярность виртуальных посланий, бумажные письма не исчезают. Как и коллекционеры. Белорусские марки ценят в том числе за рубежом. Как говорят специалисты, причина в их качестве, а также богатых сюжетах: от флоры и фауны до важных политических событий. А современными марки делает удачный синтез с модными технологиями.

Константин Шульган, министр связи и информации Беларуси:

Уже сейчас у нас есть ряд продукции, которая содержит в себе дополненную реальность. При определенном приложении, которое мы устанавливаем на свое устройство, мы можем помимо того изображения марки, которое видим вот вживую, еще получить дополненное изображение, которое в определенных случаях более полно раскрывает то событие или тот объект, который изображен на марке.