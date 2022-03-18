Лукашенко – Субботину: надо гореть на любой работе. Если загоришься, будешь работать

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все начинается с земли. У аграриев сейчас действительно важнейший этап. И, очевидно, в ближайшее время сельхозтематика в нашей повестке будет преобладать. В период, когда всем не до того, мир живет конфликтами, важно думать на несколько шагов вперед, о земном. Набравшись терпения, бережно обращаться с тем, что дано природой, и прикладывать максимальные человеческие усилия.