Лукашенко – Субботину: надо гореть на любой работе. Если загоришься, будешь работать

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси должен использовать шанс на развитие, учитывая повышенный спрос на продовольствие в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта во время рабочей поездки в город Глубокое Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все начинается с земли. У аграриев сейчас действительно важнейший этап. И, очевидно, в ближайшее время сельхозтематика в нашей повестке будет преобладать. В период, когда всем не до того, мир живет конфликтами, важно думать на несколько шагов вперед, о земном. Набравшись терпения, бережно обращаться с тем, что дано природой, и прикладывать максимальные человеческие усилия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо гореть на любой работе. Если загоришься, у тебя это есть, загоришься – будешь работать. Потухнешь в течение года, когда столкнешься с этими проблемами…
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Надо гореть и понимать, что пришел не на один год.
Александр Лукашенко:
Тут это понятно. На один – куда на один? Семь лет, восемь, как предыдущий губернатор. Посмотри сам, помоги, в чем тут можно. Подходы у тебя правильные, надо помочь в этом.
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