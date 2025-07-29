Что произошло с погодой в Беларуси? О природным аномалиях поговорили с сотрудником Белгидромета
О том, как повлияли аномалии погоды этим летом на урожай, поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – начальник службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Екатерина Истомина.
Ольга Бурлакова, ведущая:
К сожалению, количество осадков не радует многих. Что произошло этим летом?
Юрий Царев, ведущий:
Два года жаловались подряд на жару. Вот, пожалуйста, молитвы услышаны.
Екатерина Истомина, начальник службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета:
Дожди нужны, но дожди нужны умеренные. То, что мы видим в этом году, – это не впервые на территории нашей республики, но вы верно заметили, что на большинстве приусадебных участков, на большинстве полей у нас ситуация на текущий момент довольно тяжелая.
Ольга Бурлакова:
То есть это лето попадет в историю?
Екатерина Истомина:
Как профессионал говорю, пока еще сложно и не нужно подводить итоги, потому что у нас впереди еще один летний месяц. Мы можем подвести промежуточные итоги.
Конечно, у нас недобор тепла в этом году довольно серьезный, существенный, что влияет и на произрастание культур, в первую очередь теплолюбивых.
Александра Каштанова, ведущая:
Если взглянуть на природные аномалии, есть ли что-то, кроме зерновых культур, что белорусы в этом году соберут в достатке?
Екатерина Истомина:
Тот же картофель. Если мы будем говорить про текущую ситуацию, то она сейчас довольно-таки тяжелая. Если мы будем говорить чуть раньше – май, июнь – то после сухой зимы и весны, те дожди, которые у нас были в июне, пошли во благо картофелю.
То есть достаток влаги, невысокий температурный режим как раз благоприятствовали для того, чтобы у нас сформировался хороший урожай. Сейчас у нас переувлажнение. Если вы все провели агротехнические мероприятия, боролись с фитофторой, продолжаете бороться с фитофторой, то у вас все будет прекрасно.
Ольга Бурлакова:
Мы не можем вас отпустить без позитивного прогноза на оставшийся летний месяц. Обнадежьте, пожалуйста.
Екатерина Истомина:
К сожалению, в ближайшее время у нас дожди продолжатся, но температура воздуха у нас будет довольно-таки высокая, будет нас радовать летней температурой. Не без дождей, не без сильных, не без гроз. А что будет у нас в августе, покажет время, более долгосрочные прогнозы погоды давайте оставим на потом, будем жить сегодняшним днем.
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